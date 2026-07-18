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मोहन यादव ने ली हाई लेवल मीटिंग, संडे को होने वाली कैबिनेट और विधानसभा सत्र को लेकर किया रिव्यू

यूसीसी को लेकर 19 जुलाई को जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक, मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग में विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की.

MOHAN YADAV HIGH LEVEL MEETING
मोहन यादव ने ली हाई लेवल मीटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:18 PM IST

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भोपाल: मोहन यादव सरकार इस बार रविवार के दिन 19 जुलाई को जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है. जगदीशपुर भोपाल के नजदीक एक पुरातात्विक धरोहर स्थल है. इस कैबिनेट बैठक के पहले शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग में कैबिनेट बैठक के साथ मानसून सत्र की तैयारियों का रिव्यू किया गया.

कैबिनेट बैठक में आने वाले प्रस्तावों का किया रिव्यू

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक ली. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 19 जुलाई को भोपाल जिले के ग्राम जगदीशपुर के पुरातात्विक धरोहर स्थल में होने वाली कैबिनेट की बैठक और 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की सभी तैयारियों की गहन समीक्षा की. उन्होंने कैबिनेट बैठक में लाए जाने वाले जाने वाले सभी विधेयक प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश भी दिए.

MOHAN YADAV REVIEW CABINET PROPOSAL
कैबिनेट बैठक में आने वाले प्रस्तावों का किया रिव्यू (ETV Bharat)

मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है सरकार

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है. यूसीसी के लिए गठित की गई कमेटी पहले ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को फाइनल ड्राफ्ट दे चुकी है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ये अपने भाषणों में कई बार कह भी चुके हैं कि विधानसभा के इस मानसून सत्र में ही यूसीसी को लेकर विधेयक लाया जा सकता है. मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार केवल 5 दिन का होगा. 20 जुलाई से शुरू होने वाला ये सत्र 24 जुलाई तक चलेगा.

जगदीशपुर से पहले कहां-कहां हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट

19 जुलाई को मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक जगदीशपुर में बुलाई गई है. जगदीशपुर भोपाल के नजदीक एक पुरातात्विक स्थल है. ये अपने महलों के लिए विख्यात है, पहले इसका नाम इस्लामनगर था जिसे बदल दिया गया था. इसके पहले मोहन सरकार ने उज्जैन में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इंदौर के राजबाड़ा में लोकमाता अहिल्या देवी की स्मृति में कैबिनेट हो चुकी है. इसके पहले दमोह और जबलपुर में रानी अवंतिबाई और रानी दुर्गावती के सम्मान में कैबिनेट बुलाई गई. इसी तरह से चित्रकूट में भी कैबिनेट हो चुकी है.

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