मध्य प्रदेश में 22 हजार मंदिरों की संपत्ति का होगा डिजिटल डेटाबेस तैयार, पूरी जानकारी मिलेगी ऑनलाइन
मध्य प्रदेश में पहली बार मंदिरों का डेटाबेस किया जा रहा तैयार. मंदिर से जुड़ी संपत्तियों की जानकारी होगी ऑनलाइन. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 4:48 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार पहली बार प्रदेश के शासन द्वारा संधारित मंदिरों और देवस्थानों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करा रही है. बता दें कि करीब 22 हजार मंदिरों को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा. इसमें मंदिर के इतिहास से लेकर पुजारी की जानकारी, मंदिर का नाम, चल-अचल संपत्तियां और उनकी वर्तमान स्थिति का पूरा ब्योरा दर्ज होगा. इस डेटाबेस को बाद में विभाग के एकीकृत पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे आम लोग भी मंदिर और उसकी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे.
'ऑनलाइन होगी मंदिरों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी'
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के अनुसार, "प्रदेश के सभी शासन संधारित मंदिरों को सूचीबद्ध कर लिया गया है. इसी सूची के आधार पर एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कराया जा रहा है, जिससे मंदिरों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी. डेटाबेस में मंदिर का इतिहास, संबंधित पुजारी का विवरण, मंदिर के नाम दर्ज चल-अचल संपत्तियां और उनकी वर्तमान स्थिति दर्ज की जाएगी. पहली बार शासन-संधारित मंदिरों की जानकारी एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध होगी."
मंदिरों की जमीन पर भी रहेगी पैनी नजर
इस डिजिटल डेटाबेस में मंदिरों की जमीन का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा. प्रदेश के 1320 शासन संधारित मंदिरों के नाम कृषि भूमि दर्ज है. इन मंदिरों के पास कुल करीब 4500 हेक्टेयर कृषि भूमि है. इस जमीन पर खेती के लिए समय-समय पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा नीलामी कराई जाती है और इससे मिलने वाली राशि मंदिर के कोष में जमा होती है. वहीं जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से कम कृषि भूमि है, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित पुजारी के पास रहती है.
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कब्जे की शिकायतों की जांच होगी आसान
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से सरकार को हर मंदिर की जमीन और संपत्ति की वास्तविक स्थिति की जानकारी एक जगह मिल सकेगी. इससे यह पता लगाना आसान होगा कि मंदिर की जमीन का उपयोग किस तरह हो रहा है. मंदिर की जमीन पर कब्जे या अन्य विवाद से जुड़ी शिकायतों की जांच में भी यह रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. विभाग का उद्देश्य संपत्तियों की निगरानी मजबूत करने के साथ मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना है.