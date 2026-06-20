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मोहन सरकार का 60 मिनट एक्सेस, मालवा के 6 शहर की सवा करोड़ की आबादी के लिए गेम चेंजर

इंदौर-उज्जैन के बीच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू. आसपास के कस्बों और तहसीलों तक पहुंचने का बड़ा प्लान तैयार.

INDORE UJJAIN GREENFIELD CORRIDOR
इंदौर-उज्जैन के बीच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 3:30 PM IST

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भोपाल: मोहन यादव सरकार की यूएमआईआर योजना मध्य प्रदेश के 6 शहरों में बदलाव दर्ज करने वाली होगी. इस योजना को इंदौर जैसे बड़े शहरों से जोड़कर आसपास के अंचल के छोटे कस्बों और तहसीलों तक पहुंचाने बड़ा प्लान है. यही कारण है कि इस रीजन का दायरा 6 बार बढ़ाकर अब 16000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है.

इंदौर के साथ उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जैसे 6 जिलों की 38 तहसीलें और 2781 गांव तेजी से डेवलप होंगे. जहां सवा करोड़ लोग निवास करते हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुताबिक ये प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

मालवा में नौजवानों के दरवाजे 5 लाख नौकरियां

मालवा रीजन अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित होगा. इसके लिए यूआईएमआर के पास 13500 हेक्टेयर से अधिक का विशाल लैंड बैंक और 14 नए प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क हैं. जिसके जरिए मालवा के युवाओं के लिए 5 लाख नई नौकरियों के दरवाजे खुल जाएंगे. पीथमपुर को इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस इंजीनियरिंग तो उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी को एंकर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा, रतलाम को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और ट्रेड नोड बनाकर निर्यात हब के रुप में नई पहचान मिलेगी.

60 मिनट में 16 हजार वर्ग किमी मीटर की कनेक्टिविटी (ETV Bharat)

केवल 60 मिनट में 16 हजार वर्ग किमी मीटर की कनेक्टिविटी

मोहन यादव सरकार के कनेक्टिविटी प्लान के जरिए पूरे 16000 वर्ग किमी क्षेत्र में 60 मिनट की पहुंच सुनिश्चित करना है. इसके लिए इंदौर और उज्जैन के बीच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है. उज्जैन इंदौर मेट्रो विस्तार योजना के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्नत बनाया जाएगा, ताकि नागरिक महज 1 घंटे के भीतर मुख्य आर्थिक केंद्रों तक पहुंच सकें. यह रीजन सीधे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) और एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे यहां के कारखानों में बना सामान कुछ ही घंटों में प्रमुख बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा.

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के मुताबिक, "60 मिनट के इस कनेक्टिविटी प्लान के जरिए पूरे मालवा की तस्वीर बदलने वाली है. ग्रीनफील्ड कॉरीडोर और इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे जैसे मैगा प्रोजेक्ट इस इलाके की तकदीर बदल देंगे."

देश का पहला लैंड पुलिंग मॉडल

मोहन यादव सरकार ने इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण की नींव भी रख दी है. यह देश का ऐसा पहला लैंड पुलिंग मॉडल है, जहां 17 गांवों के किसानों को उनकी 60 प्रतिशत विकसित जमीन वापस दी जाएगी. जिससे किसान केवल जमीन देने वाले नहीं बल्कि सीधे तौर पर विकास का लाभ उठाने वाले बनेंगे. इस मल्टी-नोडल नेटवर्क रणनीति के तहत देवास, धार, मक्सी और शाजापुर जैसे शहरों को भी ग्रोथ नोड्स के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि इंदौर जैसे बड़े शहरों पर आबादी और संसाधनों का दबाव कम हो सके.

MOHAN YADAV GOVT UMIR SCHEME
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित होगा मालवा (ETV Bharat)

पर्यावरण बचाने अब ब्लू -ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी

तरक्की पर्यावरण के लिए संकट ना बने, इसके लिए ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी लागू की गई है. यहां ब्लू का मतलब है जल क्षेत्र और ग्रीन का मतलब है वन क्षेत्र. इसके तहत नर्मदा नदी सहित अन्य जल निकायों (ब्लू) और वन क्षेत्रों (ग्रीन) के पास निर्माण पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा और हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक प्लांटेशन को अनिवार्य बनाया गया है. औद्योगिक क्षेत्रों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि नदियों में प्रदूषित पानी न जाए. भविष्य के ये औद्योगिक क्लस्टर कार्बन न्यूट्रल होंगे और पवन व सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी बिजली की जरुरतों को पूरा करेंगे.

उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर ऐसे बनेगा टूरिज्म सर्किट

मोहन यादव सरकार का टारगेट है कि 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में योगदान 10 प्रतिशत तक पहुंचे. अकेले उज्जैन में 2023 में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिसे देखते हुए उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर को एक लक्जरी टूरिज्म सर्किट के रूप में जोड़ा जा रहा है. इसमें रूरल टूरिज्म, नर्मदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और हेरिटेज होटल्स का एक बड़ा नेटवर्क शामिल होगा, जो स्थानीय स्तर पर आय के असीमित स्रोत खोलेगा.

अब शहरों के लिए होगी डेटा ड्रिवन प्लानिंग

शहरों के नियोजन की बाधाओं को खत्म करने के लिए सरकार मध्य प्रदेश महानगरीय क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025 लेकर आई है. अब शहरों का विस्तार पारंपरिक सोच के बजाय वैज्ञानिक डेटा और जियोस्पेशियल टूल्स के आधार पर होगा. एक सशक्त मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके पास पूरे क्षेत्र के लिए योजना बनाने और उसे लागू करने का सर्वोच्च वैधानिक अधिकार होगा. यह अथॉरिटी अगले 20 से 50 वर्षों की संभावित आबादी और ट्रैफिक की जरूरत का आकलन कर बुनियादी ढांचा पहले ही तैयार कर लेगी.

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