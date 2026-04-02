ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में जल्द हटेगा तबादलों से बैन, ट्रांसफर से पहले कर्मचारी करेंगे जनगणना

यह ट्रेनिंग 4 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी. इसके बाद सर्वे शुरू होने के एक सप्ताह पहले प्रगणकों को ट्रेनिंग दी जाएगी. यानी ट्रेनिंग के बाद इन सभी कर्मचारियों को 1 मई से मैदान में उतारा जाएगा. प्रदेश भर में सर्वे का काम 30 मई तक चलेगा."

मध्य प्रदेश में 1 मई से जनगणना का डोर-टू-डोर सर्वे का शुरू होगा. जनगणना के लिए प्रदेश भर के 1 लाख 90 हजार कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया गया है. इनमें 1 लाख 60 हजार प्रगणक (कर्मचारी) और 30 हजार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. एक प्रगणक को औसतन 200 मकानों की काउंटिंग का जिम्मा होगा. मध्य प्रदेश के डीजीएम जनगणना विजय कुमार के मुताबिक "प्रदेश में करीबन 140 मास्टर ट्रेनर्स फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग चल रही है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को इस बार तबादलों को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ेगा. प्रदेश में तबादलों से बैन हटना इस बार मई माह में मुश्किल होगा. तबादलों से बैन इस बार जून माह में ही सीमित समय के लिए खुल सकता है. इसके पीछे मुख्य वजह प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही जनगणना को माना जा रहा है. 1 मई से डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा. इसमें जनगणना में लगाए गए 1 लाख 90 हजार कर्मचारी फील्ड में उतरेंगे और घर-घर जाकर मकान, दुकान और भवनों की गिनती करेंगे. प्रदेश भर में हर जिले में करीबन 20 फीसदी कर्मचारियों को जनगणना के काम में लगाया गया है.

30 मई के समिति समय के लिए खुल सकते हैं तबादले

आमतौर पर प्रदेश में तबादलों से बैन मई माह में हटाया जाता है. दरअसल, इस दौरान सरकारी स्कूलों की भी छुट्टियां होती है, साथ ही बारिश के पहले तबादला होने वाले कर्मचारी नए स्थान पर सेटल हो जाते हैं. साल 2025 में भी 1 मई से 30 मई तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया. बाद में इसमें कुछ दिनों का समय और बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार जनगणना का काम 30 मई तक चलने की वजह से तबादलों के लिए बहुत कम समय मिलेगा.

माना जा रहा है कि 30 मई के बाद ही इस बार सीमित समय के लिए ही तबादलों से बैन खुल सकता है. अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक तबादलों के लिए 30 मई के बाद कुछ फीसदी तबादले की सीमा निर्धारित की जा सकती है. हालांकि तबादलों में सबसे ज्यादा समस्या शिक्षकों को आ सकती है. 15 जून से स्कूल शुरू होने के बाद शिक्षकों के तबादले मुश्किल हो सकते हैं.

कर्मचारी संगठन बोले बैन जरूर हटना चाहिए

उधर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेन्द्र सिंह कहते हैं कि "जनगणना देशव्यापी कार्य है. जिसमें प्रदेश का कर्मचारी दिन-रात जुटकर काम पूरा करेगा, लेकिन राज्य सरकार को इसके बाद तबादलों से बैन हटाना चाहिए. कर्मचारी अपनी समस्याओं के चलते तबादला चाहता है. कई मामलों में पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में हो सकते हैं, तो किसी के परिवार में स्वास्थ्य समस्या हो सकती है.

यह सरकार को सोचना चाहिए कि वह ऐसे कर्मचारियों को तबादलों के जरिए कैसे राहत दे सकता है. वैसे भी जरूरी नहीं है कि तबादलों से बैन मई और जून माह में ही हटाया जाए. प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में जून, जुलाई और जनवरी माह तक भी तबादलों से बैन हटाया जा चुका है."