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मध्य प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस ने पकड़ी स्पीड, 66 ASP इधर उधर, 8 IPS को नया जिम्मा

मध्य प्रदेश में तीन लोकायुक्त एसपी बदले गये, 8 आईपीएस को मिली नई जिम्मेदारी, जबकि 66 एएसपी के तबादले हुए.

MOHAN YADAV GOVT TRANSFER POLICY
मध्य प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस ने पकड़ी स्पीड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 8:17 PM IST

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भोपाल: राज्य सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों और लोकायुक्त के तीन पुलिस अधीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी है. इसके अलावा 60 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASP) के तबादले किए गए हैं. लोकायुक्त कार्यालय रीवा संभाग में पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार को भोपाल लोकायुक्त का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि भोपाल लोकायुक्त एसपी दुर्गेश कुमार राठौर को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर बनाया गया है, जबकि सागर लोकायुक्त एसपी योगेश्वर शर्मा को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय रीवा बनाया गया है.

8 आईपीएस अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

  1. ग्वालियर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनिवाल को जबलपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
  2. 2022 बैच के ओमप्रकाश को बालाघाट जिले के लांजी में एसडीओपी से इंदौर जोन 3 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
  3. 2022 बैच के आईपीएस करणदीप को बालाघाट के बैहर एसडीओपी से जबलपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया.
  4. 2022 बैच के आयुष जाखड़ जिला शिवपुरी के करैरा एसडीओपी से जिला सतना का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया.
  5. 2022 बैच के आईपीएस गौरव पांडे को जिला सिंगरौल के एसडीओपी से सतना का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
  6. 2022 बैच की आईपीएस मिनी शुक्ला राजगढ़ के नरसिंहगढ़ एसडीओपी से भोपाल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया.
  7. 2022 बैच की आईपीएस राज कृष्णा को जिला मुरैना के सबलगढ़ के एसडीओपी से इंदौर ग्रामीण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया.
  8. 2022 बैच के आईपीएस सुरावत जग्गा को जिला धार के सीएसपी से ग्वालियर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया.
MP 8 IPS officer new responsibility
मध्य प्रदेश में 8 आईपीएस को मिली नई जिम्मेदारी (ETV Bharat)
MP 3 Lokayukta SP replaced
मध्य प्रदेश में तीन लोकायुक्त एसपी बदले (ETV Bharat)

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उधर, गृह विभाग ने उमरिया में एएसपी सीताराम ससत्या को उज्जैन अजाक का एसपी बनाया है. निवाडी एएसपी ज्योती ठाकुर को पीटीएस पचमढ़ी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया. जबलपुर में एआईजी ऋषि सिरोठिया को रेडियो मुख्यालय में एसपी बनाया गया. सागर में एएसपी लोकेश सिन्हा को एसटीएफ का एसपी बनाया गया. इसके अलावा कई और एएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. राज्य सरकार ने 1 जून से तबादलों से प्रतिबंध हटा लिया है. इसके तहत पुलिस विभाग में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं.

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