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मध्य प्रदेश में 10 हजार सरकारी कर्मचारियों की भर्ती! ये है मोहन सरकार का नया प्लान

स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक शिक्षकों के पद और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि प्रमोशन के साथ-साथ कई शिक्षकों के रिटायरमेंट भी होने हैं. ऐसे में विभाग मार्च 2027 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों की लिस्ट बना रहा है. इस लिस्ट के पूरे होते ही प्रमोशन के आंकड़ों के साथ इसे सरकार के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद नए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुला जाएगा.

भोपाल : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही प्रदेश में करीब 10 हजार शिक्षकों की भर्ती निकालने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके निर्देश भी दे दिए हैं. स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक जैसे ही शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया खत्म होगी, वैसी ही प्रदेश में शिक्षकों की बंपर भर्ती निकलेगी

सीएम ने ली स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से खाली पदों की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने प्रमोशन और रिटायरमेंट के आंकड़ों पर भी बात की, जिसकी जानकारी जल्द उन्हें भेजे जाने की बात कही गई है.

स्कूलों के मेंटेनेंस और नए निर्माण कराएगी सरकार

लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के मुताबिक, '' प्रदेशभर में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए दिए गए हैं. सूची बनते ही प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही स्कूलों के मेंटेनेंस और निर्माण को लेकर भी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. इन कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने और निर्माण एजेंसी तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.''

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प्रदेश के सैंकड़ों स्कूलों के बुरे हाल

मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है. स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में करीब 90 हजार स्कूल हैं. वहीं, इनमें से करीब 700 स्कूल पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुके हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ऐसे स्कूलों की जगह भी नए भवन तैयार किए जाएंगे