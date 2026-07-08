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मोहन यादव सरकार ने लिया 3600 करोड़ का लोन, कर्ज के बोझ में दबता मध्य प्रदेश

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार के वित्तीय हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं. चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने बाजार से एक बार फिर 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठा लिया है. इस नई उधारी के साथ ही राज्य पर कुल बकाया कर्ज का आंकड़ा 5 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है. वहीं बजट में तय किए गए सालाना उधारी लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा सरकार शुरुआती दौर में ही खर्च कर चुकी है.

चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है. इस नए कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज अब 12,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. वहीं लगातार बढ़ती इस उधारी के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव साफ देखा जा सकता है.

कुल कर्ज का ऐतिहासिक स्तर पार

​वित्त विभाग से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश पर कुल 4,88,714.17 करोड़ रुपए का कर्ज था. वहीं चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में ही ली गई 12,800 करोड़ रुपए की नई उधारी को इसमें शामिल करने के बाद राज्य पर कुल बकाया कर्ज अब 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है.