ETV Bharat / state

स्कूल में बच्चे पिएंगे ट्रेटा पैक मिल्क प्रोटीन, मोहन यादव सरकार देगी 8वीं तक के छात्रों को फ्री दूध

1 घंटे 30 मिनट के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सरकार को ज्ञानी (G.Y.A.N.I) के स्वरूप में पेश किया. यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी जोड़ दिया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया, " साल 2026-27 के बजट में इतिहास में पहली बार पूंजीगत परिव्यय (कैपिटल एक्सपेंस) जीएसडीपी का 4.80 प्रतिशत रहने का अनुमान है. पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है."

भोपाल: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉ. मोहन सरकार का तीसरा बजट पेश कर दिया है. बजट में राज्य सरकार ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है. बजट में प्रदेश सरकार ने 8वीं तक के छात्रों के लिए फ्री मिल्क का भी प्रावधान किया है. अब कक्षा 8वीं तक के सभी स्टूडेंट्स को अतिरिक्त पोषण देने के लिए सरकार टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराएगी. इसके लिए सरकार प्रदेश में यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना शुरू करने जा रही रही है. वहीं, कांग्रेस ने इस पूरे बजट को जीरो नंबर दिया है.

बजट भाषण में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें कहा है कि राज्य सरकार वन भूमि से अतिक्रमण को हटाएगी. इस हटाए गए अतिक्रमण के स्थान पर पौधा रोपण किया जाएगा. राज्य सरकार ने इसके लिए समृद्धि वन और वन वृद्धि से जन समृद्धि शुरू करने का ऐलान किया है.

राज्य सरकार प्रदेश में यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना भी शुरू करने जा रही है. इस योजना पर अगले 5 सालों में 6 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे. साल 2026-27 में इस योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही शहरों में अधोसंरचना विकास के लिए द्वारका योजना शुरू की जा रही है. इस योजना पर राज्य सरकार अगले 3 सालों में 5 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी. राज्य सरकार सामाजिक सेवा प्रदाताओं को सामाजिक क्षेत्र में निवेश के सोशल इंपैक्ट बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जल्द ही लिस्टिंग की जाएगी.

बजट पेश करते उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा (ETV Bharat)

प्रदेश में बनेंगे नए कॉरिडोर

प्रदेश में आधारभूत संचरना को मजबूत करने के लिए 1 हजार करोड़ की लागत से उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. 2 हजार 360 करोड़ की लागत से इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना का विकास किया जा रहा है. सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत 3060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस पर 2968 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बड़े पुलों के निर्माण के लिए 1223 करोड़ रुपए रखे गए हैं. सड़कों के लिए भू-अर्जन पर मुआवजा राशि बांटने के लिए 739 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

कर्मचारियों के आवास के लिए करोड़ों का प्रावधान

प्रदेश में कर्मचारियों को सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार अलग-अलग स्तर के आवासों का निर्माण और उनका मेंटेनेंस कराएगी. इसके लिए एफ टाइप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के मेंटेनेंस के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. एफ टाइफ से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास और गैर आवासीय भवनों के मेंटेनेंस के लिए 160 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राजधानी भोपाल में मंत्रालय भवन के निर्माण के अंतर्गत 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है. रेस्ट हाउस के निर्माण और पुनर्निमाण के लिए भी 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बजट को कांग्रेस ने दिया जीरो नंबर

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि "अगर बजट में लोगों को राहत दी गई है, तो बताना पड़ेगा कि राहत है कहां पर है. बजट से ज्यादा कर्ज है, तो राहत कैसे हुई. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि "बजट में युवाओं की चर्चा की गई. लेकिन पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलेगा, तब राहत होगा या केवल भाषण देने से राहत होगी?" उन्होंने कहा कि "बजट में कुछ भी अच्छा नहीं है. एससी एसटी के लिए बजट में कुछ नहीं है. उनके हिस्से का बजट कट कर अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है."

कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि "बजट बहुत ही निराशाजनक है. युवाओं को 50 हजार नौकरी की बात कही गई है. लेकिन पिछली बार जो रोजगार मेले लगे, उसमें सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल 21 लोगों को नौकरी मिली है." वहीं, जब उनसे पूछा गया कि बजट को कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बजट जीरो नंबर देने की बात कही.

मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, बजट सभी वर्गों की चिंता करते हुए बनाई गई है. इस बजट में गरीब, युवा और अन्नदाता किसान सभी की बात की गई है. ये बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस भाव से बनाया गया बजट है.