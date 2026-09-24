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मध्य प्रदेश में हेल्थ सर्विस की होने जा रही ओवरहॉलिंग, मोहन यादव ने तैयार किया नया मॉडल

मध्य प्रदेश में हेल्थ सर्विस की होने जा रही ओवरहॉलिंग ( ETV Bharat )

पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल निजी भागीदार के साथ मिलकर किया जाता है. मध्य प्रदेश में प्रस्तावित मॉडल को लेकर सरकार का तर्क है कि इससे डॉक्टर, विशेषज्ञ और दूसरे जरूरी स्टाफ की उपलब्धता बेहतर होगी और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के साथ मरीजों को सेवाएं भी मिलेंगी. हालांकि यह मॉडल नया नहीं है. केंद्र की योजना के तहत मध्य प्रदेश में पीपीपी के जरिए नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए समझौते भी हुए हैं.

बता दें कि सरकार 9 मेडिकल कॉलेजों और 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल पर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. जबकि इन मेडिकल कॉलेजों पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का सरकारी निवेश हो चुका है. वहीं प्रति कॉलेज औसतन करीब 325 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है. इन संस्थानों में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी भी रही है. खास बात यह है कि सूची में ऐसे कॉलेज भी शामिल हैं, जो पहले से चल रहे हैं. इनमें नीमच, श्योपुर और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज करीब दो साल से 100-100 एमबीबीएस सीटों के साथ संचालित हो रहे हैं. अब सवाल इनके संचालन, फैकल्टी और मौजूदा स्टाफ की स्थिति को लेकर है.

इसको लेकर ईटीवी भारत ने मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. राकेश मालवीय से बात की. जहां उन्होंने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड पर देने के बाद चिकित्सा शिक्षा और जन स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या असर होगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, मोहन यादव सरकार 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की तैयारी कर रही है. दूसरी तरफ प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या और एमबीबीएस की सीटें लगातार बढ़ी हैं. ऐसे में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में देना कितना सही है.

22 सालों में 4 से 5 गुना बढ़ी एमबीबीएस की सीट

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2026-27 में प्रदेश में 34 मेडिकल कॉलेजों में 6,120 एमबीबीएस की सीटें हैं. इनमें 20 सरकारी कॉलेजों की 3,020 और 14 निजी कॉलेजों की 3,100 सीटें शामिल हैं. जबकि साल 2003 में सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 660 थीं, जो 2023 में 2,275 और फिर पिछले दो वर्षों में बढ़कर 2,850 बताई गईं.

अब सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की सीट राज्य के कुल कोटे की 50 प्रतिशत है. यदि साल 2003 से तुलना करें तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों में करीब 4 से 5 गुना बढ़ोत्तरी हो चुकी है. ऐसे में सरकारी कॉलेजों का संचालन निजी हाथों में देने का विरोध शुरू हो गया है.

मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर चलेंगे (ETV Bharat)

सरकार की दलील, जहां डाक्टर नहीं, वहां पीपीपी मॉडल

पीपीपी मॉडल के पीछे सबसे बड़ा तर्क डॉक्टर और विशेषज्ञों की कमी को बताया जा रहा है. जून 2026 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की मंजूरी दी थी. सरकार के मुताबिक इन केंद्रों में डॉक्टर और विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में दिक्कत थी. पीपीपी मॉडल में सरकारी स्तर पर संपत्ति और दवाओं की व्यवस्था व निजी भागीदार की ओर से डॉक्टर, विशेषज्ञ और स्टाफ उपलब्ध कराने की बात कही गइ है.

मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन को पीपीपी मॉडल से आपत्ति क्यों

एसोसिएशनन के चेयरमैन डॉ. राकेश मालवीय का तर्क इससे अलग है. उनका कहना है कि "सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जमीन, भवन और उपकरणों पर पहले ही जनता के पैसे से निवेश हो चुका है. ऐसे में उनका संचालन निजी हाथों में देने के बजाय सरकार को फैकल्टी, स्टाफ, निगरानी और प्रबंधन की कमियों को दूर करना चाहिए. उनका एक बड़ा सवाल यह भी है कि निजी भागीदार का कारोबारी उद्देश्य और सरकार का सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्य अलग हो सकते हैं. उनके मुताबिक पीपीपी में लागत बढ़ने का असर अंततः मरीजों और छात्रों पर पड़ सकता है."

वो सवाल, जिनका नहीं मिला जवाब (ETV Bharat Info)

निजी निवेशक को नुकसान हुआ तो भरपाई करेगी सरकार

पीपीपी मॉडल के तहत निजी भागीदार सिर्फ पैसा लगाने वाला पक्ष नहीं होगा, बल्कि कॉलेज और उससे जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में भूमिका निभाएगा. इसके लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया जाना है, जो यह तय करने में मदद करेगा कि कॉलेज किस मॉडल पर चलेगा, निजी भागीदार की जिम्मेदारी क्या होगी और सरकार की भूमिका क्या रहेगी. सरकार की तरफ से वीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग का विकल्प भी रखा गया है. इसका मतलब है कि अगर परियोजना निजी भागीदार के लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त आकर्षक नहीं होती, तो उसकी आर्थिक कमी पूरी करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे सकती है.