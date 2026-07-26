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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहन यादव सरकार देने जा रही DA

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को रक्षाबंधन का DA गिफ्ट,मोहन यादव सरकार देने जा रही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत राशि. एरियर के साथ मिलेंगे पैसे.

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मोहन सरकार देने जा रही रक्षाबंधन का तोहफा (Mohan Yadav X Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 2:20 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और सेवानिवृत्त यानि रिटायर्ड कर्मचारियों को राज्य सरकार रक्षाबंधन के पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. रक्षाबंधन के पहले कर्मचारियों को सरकार 2 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की राशि दिए जाने का ऐलान कर सकती है. यह राशि कर्मचारियों को एरियर की राशि के साथ मिल सकती है. उधर कर्मचारियों ने 2 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने की मांग तेज कर दी है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक पिछले 7 माह में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न देकर सरकार ने 450 करोड़ रुपए की बचत कर ली है. कर्मचारी संगठनों ने 10 अगस्त तक सरकार को महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का अल्टीमेटम दिया है.

सरकार ने महंगाई भत्ते से बचाए 450 करोड़

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहतें हैं कि "आधा साल बीत गया है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिल सकी है. पिछले 7 माह में महंगाई भत्ता न देकर राज्य सरकार ने 450 करोड़ रुपए बचा लिए हैं. जबकि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के कार्यरत और सेवानिवृत्त मिलाकर 12 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं. हालांकि प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के करीबन 850 अधिकारियों को 2 फीसदी महंगाई भत्ता मिलना जनवरी 2026 से ही शुरू हो गया है.

कर्मचारी संघ के महामंत्री का बयान (ETV Bharat)

आमतौर पर केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने के बाद प्रदेश में भी सरकार अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दे देती है, लेकिन 7 माह पूरे होने को हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है. जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है.

10 अगस्त तक इंतजार 18 से आंदोलन

कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश सरकार को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक यदि प्रदेश सरकार द्वारा 10 अगस्त तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ नहीं दिया, तो 18 अगस्त को एक दिन का प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा. राज्य सरकार से सीपीसीटी को खत्म किए जाने, नई भर्ती वाले कर्मचारियों के लिए लागू 70, 80, 90 फीसदी वेतन के फार्मूले को खत्म किए जाने, कैशलेस इलाज के आदेश जारी किए जाने और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग भी सरकार के सामने उठाई जाए.

MOHAN YADAV GOVERNMENT RAKHI GIFT
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी (ETV Bharat)

कर्मचारी संगठनों के मुताबिक कैशलेस इलाज की सुविधा कर्मचारियों को दिए जाने का ऐलान तो मुख्यमंत्री ही कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसका आदेश जब तक नहीं निकल सका है. जबकि कर्मचारियों को 70, 80 और 90 फीसदी वेतन के फॉर्मूले को खत्म करने का हाईकोर्ट भी आदेश दे चुकी है.

अभी मिल रहा 58 फीसदी महंगाई भत्ता

केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60 फीसदी कर चुका है, इसके बाद से प्रदेश के कर्मचारी भी इसे बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को अभी 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 60 फीसदी किए जाने की मांग की जा रही है. 2 फीसदी महंगाई भत्ता न बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को हर माह 360 रुपए से करीबन 2800 रुपए तक का नुकसान हो रहा है.

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