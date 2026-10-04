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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगी डबल खुशी, मोहन यादव सरकार ने खोला प्रमोशन का रास्ता

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगी डबल खुशी ( Mohan Yadav X Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन के मामले में डबल खुशी देने की तैयारी कर रही है. लंबे समय बाद खुले प्रमोशन के रास्ते के बाद प्रदेश में अब तक करीबन 1 लाख कर्मचारी अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं. प्रदेश में जनवरी 2027 से प्रमोशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है. इसमें ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को लाभ दिया जाएगा, जिन्हें 10 साल की सेवा के बाद भी दूसरी पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है. ऐसे कर्मचारियों को नए साल में प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा. इससे प्रदेश में नए पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ होगा. उधर कर्मचारी संगठन से अधिकारियों पर पदोन्नति में नए-नए पेंच लगाकर इसे प्रभावित करने का आरोप लगाया है.