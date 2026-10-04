मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगी डबल खुशी, मोहन यादव सरकार ने खोला प्रमोशन का रास्ता
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए खुशखबरी, मोहन यादव सरकार शुरू करने जा रही प्रमोशन का दूसरा चरण. शिक्षकों का भी जल्द प्रमोशन. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 2:28 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन के मामले में डबल खुशी देने की तैयारी कर रही है. लंबे समय बाद खुले प्रमोशन के रास्ते के बाद प्रदेश में अब तक करीबन 1 लाख कर्मचारी अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं. प्रदेश में जनवरी 2027 से प्रमोशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है. इसमें ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को लाभ दिया जाएगा, जिन्हें 10 साल की सेवा के बाद भी दूसरी पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है. ऐसे कर्मचारियों को नए साल में प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा. इससे प्रदेश में नए पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ होगा. उधर कर्मचारी संगठन से अधिकारियों पर पदोन्नति में नए-नए पेंच लगाकर इसे प्रभावित करने का आरोप लगाया है.
इस तरह मिलेगा कर्मचारियों को फायदा
राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा के मुताबिक "पदोन्नति के लिए प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है. जिन कर्मचारियों का प्रमोशन करीबन 10 साल पहले होना चाहिए था, वह अब जाकर हुए हैं. हालांकि कई कर्मचारी अधिकारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, ऐसे कर्मचारियों को भी सरकार को पदोन्नति देनी चाहिए. ऐसे में कर्मचारियों को डबल नुकसान हुआ है."
पहली पदोन्नति न मिलने से समय निकलने के बाद भी उन्हें दूसरी पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया. उधर राज्य सरकार अब ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के लिए प्रोमशन का रास्ता खोल सकती है. इसको लेकर मुख्यमंत्री पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं. सीएम मोहन यादव ने हाल ही में अधिकारियों को प्रमोशन के मामले में नियमों को आसान बनाने और इस मामले में गंभीरता से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं.
शिक्षकों को भी जल्द प्रमोशन देने की तैयारी
राज्य सरकार द्वारा 30 जुलाई से सभी विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. प्रदेश में अभी तक करीबन 1 लाख कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन किए जा चुके हैं. हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी भी शिक्षक संवर्ग में प्रमोशन की राह नहीं खुल सकती है. हालांकि शिक्षक संवर्ग को प्रमोशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. शिक्षकों के पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.
पात्रता परीक्षा का पहला एग्जाम दिसंबर माह में होने जा रहा है. प्रदेश में शिक्षक संवर्ग के प्रमोशन से प्रदेश में नई भर्ती का रास्ता भी खुल सकेगा. माना जा रहा है कि प्रमोशन से करीबन 30 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा और इसके बाद करीबन 50 हजार पदों पर नई भर्ती हो सकेगी.
कर्मचारी संगठन बोले नौकरशाही सबसे बड़ा दुश्मन
उधर प्रदेश में शुरू हुई पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार का आभार जताती है. हालांकि पदोन्नति में नए-नए अड़गों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश के आला अधिकारियों पर निशाना साधा है. मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक प्रदेश के कर्मचारियों का दुश्मन नौकरशाही है. नौकरशाही का डीए बहुत जल्दी बढ़ जाता है, उनका प्रमोशन भी जल्द हो जाता है.
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सीपीसीटी का पेंच भी नौकरशाही ने ही फंसाया. सीपीसीटी पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति रोकने का काम भी नौकरशाही ने किया. पिछले 5 सालों में किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उच्च प्रभार नहीं दिया. कभी भी तृतीय वर्ग के कर्मचारी को उच्च प्रभार नहीं दिया गया. हालांकि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस पर अब उम्मीद जागी है.