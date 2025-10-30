ETV Bharat / state

एक नवंबर से मिनटों में पहुंचेंगे मांडू-खजुराहो, हेलीकॉप्टर से नेशनल पार्क की उड़ान

एक नवंबर से पीएम श्री हवाई सेवा शुरु करने जा रही मध्य प्रदेश सरकार, अब हेलीकॉप्टर से मिनटों में पहुंच जाएंगे मांडू, खजुराहो और उज्जैन.

PM SHRI AIR SERVICE STARTS MP
एक नवम्बर से मिनटों में पहुंचेंगे माण्डू-खजुराहो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 30, 2025

October 30, 2025

भोपाल: अब आप भोपाल से तामिया, पचमढ़ी, इंदौर, महेश्वर, मांडू और जबलपुर से पेंच-बांधवगढ़ नेशनल पार्क की उड़ान भर सकेंगे. एक नवंबर 1957 की स्थापना के बाद 70 बरस पूरे करने जा रहे मध्य प्रदेश के लोगों को इस स्थापना दिवस पर खास हवाई सौगात मिलने जा रही है. अब मध्य प्रदेश का आम आदमी भी पचमढ़ी से लेकर खजुराहो और धार्मिक नगर उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर तक कई घंटों में नहीं मिनटों में पहुंच सकेगा. अंतर्राज्यीय हवाई सेवा शुरु करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है.

अब कान्हा और खजुराहो का सफर मिनटों में
मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर और सुकून व इत्मीनान देने वाले डेस्टिनेशन्स तक अब मध्य प्रदेश के लोग मिनटों में पहुंच सकेंगे. चाहे तो अब किसी हिल डेस्टिनेशन या फिर जंगल सफारी का पूरा प्लान एक वीकेंड में भी बना सकते हैं. असल में मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश वासियों को ये सौगात मिलने जा रही है. मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि, ''एक नवंबर से सरकार मध्य प्रदेश में पीएम श्री हवाई सेवा शुरु होने जा रही है. एक नवंबर को दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तीन अंचल के लिए एक साथ हवाई सेवा शुरु करेंगे.''

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र लोधी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि, ''भोपाल से इंदौर, मांडू, महेश्वर और उज्जैन के लिए एक सेवा होगी. दूसरी भोपाल से मढई, पचमढ़ी, तामिया और खजुराहो के लिए होगी. तीसरी जबलपुर से जो प्रदेश के नेशनल पार्क हैं जैसे कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच यहां के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरु की जाएगी. मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो अंतर्राज्यीय एयर सर्विसेस से जुड़ेगा. एक वर्ष पहले आठ सीटर भोपाल से सतना, रीवा और सिंगरौली के लिए पीएम वायु श्री सेवा शुरु की गई थी. जिसमें अब तक दस हजार से ज्यादा यात्री लाभ उठा चुके हैं.''

अब कान्हा और खजुराहो का सफर मिनटों में (ETV Bharat)

जुबिन नौटियाल आएंगे, महनाट्य विक्रमादित्य का मंचन
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र लोधी ने मीडिया को बताया कि, ''इस वर्ष मध्य प्रदेश की स्थापना का 70 वां वर्ष है, इसलिए पहली बार ये उत्सव तीन दिन का होगा.'' उन्होंने बताया कि, ''अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर इसे मनाया जा रहा है. जो कि मध्य प्रदेश के उत्थान, आत्मनिर्भरता, समृद्धि का प्रतीक है. इस आयोजन में केन्द्रीय नागरिक उड्डन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू, कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित रहेंगे.

उन्होंने बताया कि, ''इस दिन शाम को होने वाले सांस्कृतिक आयोजन में पांच सौ कलाकार श्री कृष्ण की सांगीतिक यात्रा की प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा लोक गायक जुबिन नौटियाल की सांगीतिक प्रस्तुति होगी. इसके बाद 2 और 3 नवंबर को उज्जैन की संस्था विसाला महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन करेगी. इनके अलावा 2 नवंबर को हंसराज रघुवंशी और 3 नवंबर को स्नेहा शंकर भी अपनी विशेष प्रस्तुतियां देंगी.

