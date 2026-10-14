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मोहन यादव सरकार का लाड़ली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान, छूटी हुई महिलाओं के जुड़ने वाले हैं नाम

लाड़ली बहनों के लिए खुशखबर तैयार ( ETV Bharat )

भोपाल: अगर आपका नाम किसी वजह से लाड़ली बहना योजना के हितग्राही के तौर पर छूट गया है या फिर अब तक नहीं जुड़ा है, तो तैयारी कर लीजिए. मोहन सरकार ऐसी छूटी हुई लाड़ली बहनों की संख्या जुटाने के साथ उनकी पंजीयन प्रक्रिया जल्द शुरू कर सकती है. मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बताया कि सीएम डॉ मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं कि इन छूटी हुई महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलना चाहिए. इसके लिए जल्द योजना का पोर्टल खोले जाने की तैयारी है.

लाड़ली बहना में अब फिर जुड़ सकेगा नाम, खुलेंगे पोर्टल