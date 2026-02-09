ETV Bharat / state

मोहन यादव का गेहूं पर MSP का नया फॉर्मूला, किसानों को नए प्लान से मिलेगा हजारों का बोनस

गेहूं पर MSP के साथ मध्य प्रदेश के किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा. दरअसल, विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं की एमएसपी के साथ मध्य प्रदेश में 15 रु क्विंटल का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा. इस लिहाज से केंद्र द्वारा तय 2585 रु प्रति क्विंटल के साथ 15 रु जोड़कर गेहूं 2600 रु प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा. यानी विपणन वर्ष 2026-27 में मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं पर 175 रु प्रति क्विंटल का फायदा मिलने जा रहा है.

भोपाल : MSP पर फसल बेचने वाले मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है. केंद्र सराकर द्वारा विपणन वर्ष 2026-27 की रबी फसलों की एमएसपी लागू करने के बाद अब फसलों की बिक्री शुरू होने वाली है. गेहूं की एमएसपी पर बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खास बात ये है कि केंद्र द्वारा तय एमएसपी से भी ज्यादा पर किसानों की फसल खरीदी जाएगा. आईए जानते हैं कैसे.

गेहूं के साथ इन फसलों पर भी मिलेगी बढ़ी हुई एमएसपी

केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 की रबी फसलों में गेहूं के साथ, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम पर भी एमएसपी बढ़ाई है. गेहूं पर जहां 6.59 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है तो वहीं, जौ में 8.58%, चना में 3.98%, मसूर में 4.47%, तोरिया-सरसों में 4.2% और कुसुम में 10.1% की बढ़त की गई है.

सीधे अकाउंट में जाएगा एमएसपी का पैसा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमएसपी को लेकर कहा, '' किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आय बढ़ाना सरकार की सर्वेच्च प्राथमिकता है. खरीफ के बाद रबी फसलों के लिए भी एमएसपी का लाभ किसानों को मिलने जा रहा है. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का सीधा लाभ दिलाने के लिए नई भुगतान प्रणाली भी लागू की गई है. इससे फसल की MSP का पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा.

एमएसपी सीधे पाने के लिए बैंक अकाउंट लिंक रखें किसान

किसान द्वारा एमएसपी पर फसल बेचे जाने पर भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा. इसके लिए किसानों के आधार से लिंक बैंक खातों की भी जानकारी दर्ज की जा रही है. अगर आधार और बैंक अकाउंट लिंक करने में किसान को समस्या आती है, तो एमएसपी रजिस्ट्रेशन के दौरान जिस बैंक खाते की जानकारी दी जाएगी, उसमें एमएसपी का भुगतान किया जाएगा. ऐसे में किसानों से अपील की गई है कि वे रजिस्ट्रेशन से पहले अपने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर व आधार संबंधी जानकारी अपडेट रखें और इन्हें लिंक रखें.

गेहूं की एमएसपी के लिए पंजीयन जारी

मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं की एमएसपी खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से शुरू हो चुका है. मध्य प्रदेश में किसानों को एमएसपी का लाभ दिलाने के लिए 3186 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7 फरवरी से 7 मार्च तक किसान अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस बाद गेंहू की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होगी. इस मामले पर जानकारी देते हुए विपणन अधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया, " इस बार किसान भाईयों के लिए फसलों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बेहद आसान बनाई गई है. गेहूं पर एमएसपी के साथ सरकार बोनस भी देगी."