मध्य प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों का नया रोस्टर जारी, मोहन यादव सरकार का एक्शन प्लान
मध्य प्रदेश में शुक्रवार को नोट मीटिंग डे के बाद आया नया प्लान, मोहन यादव सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए जारी किया नया टाइम टेबल. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 6:16 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 8:09 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने पहले शुक्रवार को नो मीटिंग के साथ जनता के बीच पहुंचने का फैसला किया. अब मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास में होने वाली बैठकों के साथ जनता की समस्याओं के निराकरण और मुलाकात भी सुविधाजनक करने की नई व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कार्यक्रमों के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, इसके लिए पूरा टाइम टेबल तैयार किया गया है. अधिकारियों के बीच इसकी जवाबदारी तय की गई है. इसके लिए बाकायदा दिन के हिसाब से जिम्मेदारी तय की गई है. मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में भी जनता से जुड़े हुए काम ना रुकें, इसके लिए अधिकारियों की दिन के हिसाब से ड्यूटी तय कर दी गई है.
अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री ने किया रोस्टर प्लान जारी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता और सरकार के बीच संवाद सुगम हो. उनके जो कामकाज है, वो आसानी से पूरे हो सकें. इसकी व्यवस्था की जाए. नो शुक्रवार के नो मीटिंग डे के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में समस्याएं लेकर पहुंचने वाले आम जनों की सुविधा की नई व्यवस्था की गई है. इसके लिए इस तरह का प्लान बनाया गया है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में रोस्टर के अनुसार अधिकारी आम नागरिकों से मुलाकात करेंगे और संबंधित कार्यों का समन्वय संभालेंगे.
इसमें रोस्टर में शामिल अधिकारी अनुपस्थित होने पर संबंधित लिंक अधिकारी कार्य संपादित करेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय/मुख्यमंत्री निवास में होने वाली बैठकों, मुलाकातों और अन्य कार्यक्रमों के समन्वय के लिए अधिकारियों की दिनवार जिम्मेदारी तय की गई है.
ये है दिन के हिसाब से अधिकारियों का रोस्टर प्लान
सोमवार
मंत्रालय-डॉ. सुदाम खाड़े, अरविंद दुबे
समन्वय-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सुधीर कोचर
मंगलवार
मंत्रालय- डॉ. सुदाम खाड़े, अरुण परमार
समन्वय-डॉ. इलैया राजा टी., आदित्य शर्मा
बुधवार
मंत्रालय- कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सुधीर कोचर
समन्वय-डॉ. सुदाम खाड़े, अरविंद दुबे
गुरुवार
मंत्रालय-डॉ. इलैया राजा टी., आदित्य शर्मा
समन्वय-डॉ. सुदाम खाड़े, अरविंद दुबे
शुक्रवार
मंत्रालय-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, अरुण परमार
समन्वय -कुमार पुरुषोत्तम, अरुण परमार
शनिवार
समन्वय-डॉ. इलैया राजा टी., आदित्य शर्मा
रविवार
समन्वय-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सुधीर कोचर
- मध्य प्रदेश में एक दिन जनता के नाम, जमीन पर उतरेंगे मंत्री, शुक्रवार को नहीं होगी कोई मीटिंग
- विश्वास सारंग के पैरों पर गिरी महिला, मंत्री ने तुरंत दिए एक्शन के निर्देश
जन विश्वास के लिए मैदान में अधिकारी शुक्रवार नो मीटिंग डे
जनविश्वास अभियान के साथ पहले सरकार ने ये शुरुआत की कि जनता के बीच पहुंचकर उनके काम हल किए जाएं. इसके लिए ही पहले शुक्रवार को नो मीटिंग डे घोषित किया गया. जिसमें ये तय किया गया कि शुक्रवार को सारे अधिकारी दफ्तर की मीटिंग के बजाए सीधे जनता के बीच पहुंचेगे और जन विश्वास अभियान के साथ उनकी समस्याओं की सुनवाई और निराकरण करेंगे. ये दूसरा शुक्रवार है, अब ये रोस्टर लागू किया गया कि किस तरह से प्रदेश भर से आने वाली जनता की समस्याओं का निराकरण और सुनवाई अधिकारी करेंगे.