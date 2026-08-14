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मध्य प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों का नया रोस्टर जारी, मोहन यादव सरकार का एक्शन प्लान

मोहन यादव सरकार का एक्शन प्लान ( Mohan Yadav X Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने पहले शुक्रवार को नो मीटिंग के साथ जनता के बीच पहुंचने का फैसला किया. अब मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास में होने वाली बैठकों के साथ जनता की समस्याओं के निराकरण और मुलाकात भी सुविधाजनक करने की नई व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कार्यक्रमों के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, इसके लिए पूरा टाइम टेबल तैयार किया गया है. अधिकारियों के बीच इसकी जवाबदारी तय की गई है. इसके लिए बाकायदा दिन के हिसाब से जिम्मेदारी तय की गई है. मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में भी जनता से जुड़े हुए काम ना रुकें, इसके लिए अधिकारियों की दिन के हिसाब से ड्यूटी तय कर दी गई है.

अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री ने किया रोस्टर प्लान जारी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता और सरकार के बीच संवाद सुगम हो. उनके जो कामकाज है, वो आसानी से पूरे हो सकें. इसकी व्यवस्था की जाए. नो शुक्रवार के नो मीटिंग डे के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में समस्याएं लेकर पहुंचने वाले आम जनों की सुविधा की नई व्यवस्था की गई है. इसके लिए इस तरह का प्लान बनाया गया है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में रोस्टर के अनुसार अधिकारी आम नागरिकों से मुलाकात करेंगे और संबंधित कार्यों का समन्वय संभालेंगे.

इसमें रोस्टर में शामिल अधिकारी अनुपस्थित होने पर संबंधित लिंक अधिकारी कार्य संपादित करेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय/मुख्यमंत्री निवास में होने वाली बैठकों, मुलाकातों और अन्य कार्यक्रमों के समन्वय के लिए अधिकारियों की दिनवार जिम्मेदारी तय की गई है.

मध्य प्रदेश अधिकारियों को नया टाइम टेबल (ETV Bharat)

ये है दिन के हिसाब से अधिकारियों का रोस्टर प्लान

सोमवार

मंत्रालय-डॉ. सुदाम खाड़े, अरविंद दुबे

समन्वय-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सुधीर कोचर

मंगलवार

मंत्रालय- डॉ. सुदाम खाड़े, अरुण परमार

समन्वय-डॉ. इलैया राजा टी., आदित्य शर्मा

बुधवार