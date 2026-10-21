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भोपाल आया सरकार का बॉम्बार्डियर, साउंड प्रूफ केबिन, 5900 KM की स्पीड वाले जेट में मोहन यादव भरेंगे उड़ान

बॉम्बार्डियर प्लेन पहुंचा भोपाल ( air charter service )

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अब नए बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान में यात्रा करती दिखाई देगी. सरकार का यह नया विमान भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंच गया है. करीबन 325 करोड़ की लागत वाले इस हाईटेक विमान को मध्य प्रदेश के पायलट कनाडा से उड़ाकर देर रात भोपाल पहुंचे. हालांकि इस विमान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित दूसरे VVIP के उड़ान भरने के लिए अभी इंतजार करना होगा. विमान के तकनीकी परीक्षण और डीजीसीए की अनुमति के बाद ही इससे उड़ान भरी जा सकेगी.

क्या है इस नए विमान की खासियत