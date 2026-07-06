बाम्बार्डियर के तूफानी प्लेन से हवा चीर उड़ेंगे मोहन यादव यादव, मिलेगा 384 करोड़ का डबल इंजन उड़नखटोला

बाम्बार्डियर के तूफानी प्लेन से हवा चीर उड़ेंगे मोहन यादव यादव, मिलेगा 384 करोड़ का डबल इंजन उड़नखटोला
मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे आलीशान विमान की सवारी, अगस्त में आएगा हाईटेक बॉम्बार्डियर चैलेंजर विमान, दिसंबर में डबल इंजन हेलीकॉप्टर पहुंचेगा मध्य प्रदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 3:39 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्यपाल और अन्य अतिविशिष्ट लोगों के वीआईपी दौरों के लिए राज्य का सरकारी विमानन ढांचा पूरी तरह हाईटेक होने जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद प्रदेश सरकार के बेड़े में 384 करोड़ रुपए की लागत वाले नए अत्याधुनिक विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहे हैं. इसमें कनाडा की कंपनी से खरीदा जा रहा 234 करोड़ रुपए का हाईटेक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान आगामी अगस्त महीने में मध्य प्रदेश की धरती पर लैंड करेगा.
वहीं दिसंबर 2026 तक 150 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत वाला नया डबल इंजन हेलीकॉप्टर भी सरकार को मिल जाएगा. इन दोनों अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर के आने से राज्य सरकार को हर साल निजी चार्टर विमानों और हेलीकाप्टरों के किराए पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होगी.
2 साल पहले मिल चुकी मंजूरी
बता दें कि मोहन यादव कैबिनेट ने जुलाई 2024 में नए विमान खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी थी. इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर टेंडर और खरीदने का आदेश जारी किया गया था. हालांकि तकनीकी कारणों से इस विमान की डिलीवरी लगातार टलती रही. पहले इसके मई 2026 और फिर जुलाई 2026 में आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब विमानन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इसकी डिलीवरी आगामी अगस्त महीने में पक्की हो जाएगी.
कनाडा से मिलने वाले विमान की खासियत
बता दें कि कनाडा से आने वाला नया बॉम्बार्डियर चैलेंजर विमान 8 सीटर क्षमता का होगा और यह अपनी श्रेणी में सबसे आधुनिक एडवांस तकनीक से लैस माना जाता है. इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें पूरी तरह वायस कंट्रोल्ड केबिन और आलीशान हाईटेक सीटें मौजूद हैं. यह विमान न्यूनतम 4,850 फीट के रनवे से उड़ान भरकर अधिकतम 41 हजार फीट की ऊंचाई तक बहुत ही सुगमता से सफर तय कर सकता है.
दिसंबर तक मिलेगा डबल इंजन हेलीकॉप्टर
विमान के अलावा सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक नए डबल इंजन हेलीकॉप्टर का भी सौदा किया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस नए हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित की गई है. इसके लिए निर्माता कंपनी के साथ अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से आ रहा यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी बेहद सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा देता है.
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किराए के विमानों पर खर्च हुए 290 करोड़, अब लगेगी लगाम
विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 से नवंबर 2025 के बीच प्रदेश सरकार किराए के विमानों पर 290 करोड़ रुपए की भारी रकम फूंक चुकी है. नए विमान और हेलीकॉप्टर के आने से अब इस फिजूलखर्ची पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी. बता दें कि इससे पहले मोहन यादव कैबिनेट में फरवरी 2025 में ही नई नागरिक उड्डयन नीति-2025 को मंजूरी दी है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहकर प्रदेश के हर क्षेत्र, खासकर तहसील स्तर तक हवाई सुविधाएं पहुंचाना है.