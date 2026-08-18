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अब लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और क्लियरेंस ऐसे होंगे आसान, मोहन सरकार का नया एक्शन प्लान

मध्य प्रदेश में लाइसेंस और परमिट जैसी आम लोगों से जुड़ी हुई सेवाओं को रफ्तार देने के साथ उन्हें समय सीमा में पूरा करने को लेकर अब सरकार और सख्ती करने जा रही है. सभी तरह के लाइसेंस के अलावा परमिट और क्लीयरेंस से जुड़े जो भी सरकारी काम हैं वहां आम लोगों को समय सीमा में ये लाइसेंस और परमिट मिल सकें, कई तरह की अपीलों से छुटकारा मिले, इसके लिए सरकार अब एक्शन प्लान लागू करने जा रही है. जानकारी के मुताबिक आम जनता से जुड़ी इस तरह की तमाम सुविधाओं के लिए संबंधित विभाग और अधिकारी को डेडलाईन दी जाएगी. अगर उस तय समय सीमा के बावजूद भी किसी के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अटके रहेंगे, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाई होगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब जन विश्वास के साथ जनता की समस्याओं का मौके पर निपटारा करने के बाद अब लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और क्लियरेंस से जुड़ी सुविधाओं को भी रफ्तार देने जा रही है. जन विश्वास अभियान के बाद आम जनता की जरूरतों से जुड़े सारे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और क्लियरेंस की टाइम लिमिट तय करने के साथ और अधिक आसान करने की तैयारी में है सरकार. इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी और फिर कार्यवाई न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के कमान संभालने के बाद से अब मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के साथ उनकी सुविधाओं को सुलभ किए जाने पर ज्यादा जोर है.

इसके पहले सभी तरह के प्रमुख लाइसेंस और परमिट सेवाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयोग किया गया था. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस परमिट और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी पचास से ज्यादा सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया था. इसमें खास तौर पर कारोबार से जुड़े लाइसेंस दुकान के अलावा खाद्य सुरक्षा के लाइसेस या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी और बाकी अनुमतियां इन सबमें फेसलेस सेवाएं लागू कर दी गई थी. इस डिजिटल व्यवस्था में सारा काम ऑनलाईन होता है. डिजीटल होने की वजह से इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न के बराबर रहती है.

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हालांकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के जरिए पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस आर्म्स एक्ट ट्रेड लाइसेंस को लेकर टाइम लिमिट तय है और इनके उस तय समय सीमा में निराकरण के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं. विभागवार ये डेडलाईन तय की गई है. जैसे ड्राइविंग लाइसेंस चाहे फिर उसका रिन्यूअल हो या फिर नया बनवाना हो. लोक सेवा केन्द्र के जरिए बनने वाले इस लाइसेंस में 15 वर्किंग डे तय किए गए हैं. व्यापार के लिए जो ट्रेड लाइसेंस होता है उसकी भी समय सीमा निर्धारित है. इसके साथ ही अगर निजी सुरक्षा एजेंसी कोई चालू करता है तो उसके लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट साठ दिन तय है जबकि रिन्यूअल के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है.

सरकार के हर एक्शन का फीडबैक जरूरी

सरकार जो नई पहल कर रही है वो अमल में किस तरह से आई हैं और उनका जनता पर असर कितना हुआ. सिस्टम कितना मुस्तैद है, इसको लेकर लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है. हर शुक्रवार को शुरू किए गए नो मीटिंग डे जिसमें कि अफसर दफ्तर में बैठने के बजाए सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं. इस अभियान का भी लगातार मुख्य सचिव, अधिकारियों से विमर्श करके फीडबैक ले रहे हैं. अभी इस अभियान को दो सप्ताह हो चुके हैं.