मध्य प्रदेश के 70 हजार शिक्षक हो जाएं अलर्ट, स्कूल लेट पहुंचे तो जाएंगे नौकरी से

MP GUEST TEACHER ATTENDANCE RULE: प्रदेश में अब अतिथि शिक्षकों और विद्वानों की उपस्थिति को लेकर मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचनालय सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में है. हाल में एक आदेश जारी कर अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को अपने स्कूल और कॉलेजों में समय पर उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता कर दी गई है. यानि अब लेटलतीफी नहीं चलेगी, टीचर्स को तय वक्त पर ही स्कूल आना होगा.

छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रख लिया फैसला

लोक शिक्षा संचनालय द्वारा ये फैसला स्कूल और कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. क्योंकि संचनालय का मानना है कि, अतिथि शिक्षक शिक्षा व्यस्त का अहम हिस्सा है, जो शिक्षण कार्यों के साथ-साथ छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था में योगदान देते हैं. ऐसे में उनकी उपस्थिति समय पर होना अनिवार्य है.

समय पर नहीं हुए उपस्थित तो होगी कार्रवाई

आदेश के जरिए ये साफ किया गया है कि, अब से स्कूलों में अतिथि शिक्षकों और कॉलेजों में अतिथि विद्वानों की उपस्थिति का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा. जिसकी रिपोर्ट समय समय संबंधित स्कूल और कॉलेजों को भेजना होगी. साथ ही कहा गया है कि, इसका उल्लंघन और नजरअंदाज़ी संबंधित शिक्षकों पर भारी पड़ सकती है. क्योंकि इसे कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा और उन के खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. ना सिर्फ उपस्थिति बल्कि इन शिक्षकों के शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर भी अब नजर रहेगी, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.