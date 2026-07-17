मध्य प्रदेश में रात के काम में ज्यादा मिलेगा पैसा, 6 घंटे की ड्यूटी दिन के 9 घंटे के बराबर
मोहन यादव सरकार एमपी कोड ऑन एम्पावरिंग वर्क स्पेससे 2026 विधेयक लाने जा ही है, पुराने 5 श्रम कानून होंगे खत्म.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 6:45 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को राहत देने के लिए पांच दशक पुराने पांच श्रम कानूनों को खत्म कर नया कानून लाने जा रही है. राज्य सरकार इन श्रम कानूनों के स्थान पर नया एमपी कोड ऑन एम्पावरिंग वर्क स्पेससे 2026 विधेयक लाने जा रही है. 20 जुलाई से शुरू होने जा रही मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में इस संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा. इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार गिग वर्कर्स को सुरक्षा और डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा देगी. इसके अलावा इस विधेयक के जरिए रात की पाली में महिला और पुरुषों के काम करने पर ज्यादा सैलरी मिलने का भी प्रावधान किया जा रहा है.
रात में ड्यूटी तो ज्यादा मिलेगी सैलरी
मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में रात की पाली में महिलाओं और पुरूषों को काम करने के लिए नियमों में संशोधन कर चुकी है. इसमें प्रावधान किया गया है कि रात में काम पर आने वाली महिला और पुरुष कर्मचारियों की सुरक्षा और आने-जाने के लिए व्यवस्था करनी होगी. अब नए संशोधन विधेयक में रात की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया जा रहा है. नए ड्राफ्ट कोड में दिन के मुकाबले रात में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी को ज्यादा सैलरी का प्रावधान किया जा रहा है. रात में एक घंटे की ड्यूटी को दिन की डेढ़ घंटे की ड्यूटी माना जाएगा. यानी रात में छह घंटे की ड्यूटी करने पर दिन की 9 घंटे की ड्यूटी के बराबर सैलरी नियोक्ता को देनी होगी.
रेस्टोरेंट, सिनेमा 24 घंटे खोलने पर विचार
नए संशोधन विधेयक में रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 24 घंटे खोलने पर सरकार विचार कर रही है. इसी तरह रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानों को भी रात में निर्धारित समय पर बंद करने की बाध्यता से छूट दी जा सकती है. संशोधन विधेयक में गिग वर्कर्स को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा. इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़कर सामान की सप्लाई करने वाले युवाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी. इसके बाद अब कंपनियों को अपने पोर्टल पर इसकी जानकारी देनी होगी कि वे ऐसे कर्मचारियों से जुड़े नियमों का पालन कर रहे हैं.
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व्यापारियों को भी मिलेगी राहत
नए कोड के तहत नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों को राहत दी जाएगी. बार-बार रजिस्ट्रेशन के स्थान पर संस्थानों को एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराने पर उन्हें हमेशा के लिए मान्यता मिल जाएगी. हर संस्थान को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा. इसमें संस्थान की पूरी डिटेल होगी. इसके अलावा कागजी कमी या छोटी-मोटी गलती के लिए कार्रवाई में राहत दी जाएगी. जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा. गंभीर लापरवाही के मामले में सजा कड़ी की जाएगी.