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मध्य प्रदेश में रात के काम में ज्यादा मिलेगा पैसा, 6 घंटे की ड्यूटी दिन के 9 घंटे के बराबर

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को राहत देने के लिए पांच दशक पुराने पांच श्रम कानूनों को खत्म कर नया कानून लाने जा रही है. राज्य सरकार इन श्रम कानूनों के स्थान पर नया एमपी कोड ऑन एम्पावरिंग वर्क स्पेससे 2026 विधेयक लाने जा रही है. 20 जुलाई से शुरू होने जा रही मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में इस संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा. इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार गिग वर्कर्स को सुरक्षा और डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा देगी. इसके अलावा इस विधेयक के जरिए रात की पाली में महिला और पुरुषों के काम करने पर ज्यादा सैलरी मिलने का भी प्रावधान किया जा रहा है.

रात में ड्यूटी तो ज्यादा मिलेगी सैलरी

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में रात की पाली में महिलाओं और पुरूषों को काम करने के लिए नियमों में संशोधन कर चुकी है. इसमें प्रावधान किया गया है कि रात में काम पर आने वाली महिला और पुरुष कर्मचारियों की सुरक्षा और आने-जाने के लिए व्यवस्था करनी होगी. अब नए संशोधन विधेयक में रात की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया जा रहा है. नए ड्राफ्ट कोड में दिन के मुकाबले रात में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी को ज्यादा सैलरी का प्रावधान किया जा रहा है. रात में एक घंटे की ड्यूटी को दिन की डेढ़ घंटे की ड्यूटी माना जाएगा. यानी रात में छह घंटे की ड्यूटी करने पर दिन की 9 घंटे की ड्यूटी के बराबर सैलरी नियोक्ता को देनी होगी.

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