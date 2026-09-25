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प्रमोशन, अनुकंपा के मामले सुलझाने को लेकर मोहन सरकार की बैठक, विभागों से मांगे डिटेल

मोहन सरकार की कर्मचारियों की समीक्षा बैठक बुलाने की तैयारी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभाग प्रमुखों को जारी किया गया है पत्र. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच से जुड़े लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 4:07 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों से संबंधित समीक्षा बैठक करने जा रही है. जिसके लिए अलग-अलग विभागों से जानकारी मांगी गई है. कर्मचारी संगठन लंबे समय से पेंशन, प्रमोशन, अनुकंपा और सीधी भर्ती के मामलों की समीक्षा के साथ उनके निराकरण की मांग करते रहे हैं. कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए जल्द बैठक बुलाने की मांग की है.

कर्मचारियों की समीक्षा बैठक के लिए विभागों से मांगी गई जानकारी

मोहन सरकार अब कर्मचारियों की समीक्षा बैठक बुलाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि निकट भविष्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारी कल्याण से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक प्रस्तावित है. इसके लिए एक लिंक जारी कर उसमें विभागवार, जिला संभागवार जानकारी मांगी गई है.

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे (ETV Bharat)

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत, जल्द बैठक बुलाने की मांग

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित समीक्षा बैठक शीघ्र आयोजित की जाए जिससे कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को अधिकार प्राप्त हो सके, उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके.

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया "मुख्यमंत्री के विशेष प्रयास से कर्मचारी कल्याण से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है जिसमें कर्मचारियों के अनुकंपा, पेंशन,पदोन्नति के मामलों, सीधी भर्ती का विषय एवं कर्मचारियों के जांच प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण की दिशा में निर्णय लिया जाना है."

कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि कर्मचारी कल्याण से संबंधित बैठक शीघ्र आयोजित की जाए एवं इस बैठक में स्थाई कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, अंशकालीन कर्मचारियों की मांगों को भी प्रमुखता से रखकर समीक्षा की जाए एवं उनका समाधान करने के दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाएं.

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