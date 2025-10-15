ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सड़कों की भूलभुलैया होगी खत्म, सरकारी एप बताएगा रास्ता, मोहन सरकार की पहल

लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश में सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें सरकार तक पहुंचाने शुरू किए गए लोकपथ एप पर अब नई सुविधाएं शुरू करने जा रहा है. अब यह एप सिर्फ सड़कों के गड्ढों की शिकायतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, इस मोबाइल एप के माध्यम से यात्रा के दौरान प्रदेश की सड़कों को भी खोजा जा सकेगा. लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने मोबाइल एप में जोड़े जा रहे नए फीचर्स की जानकारी दी है.

भोपाल: यदि आप मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, तो सड़कों की भूल-भुलैया से परेशान नहीं होना पड़ेगा. गूगल मैप से होने वाली दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार अब मोबाइल एप के जरिए राहगीरों को रास्ता भी बताएगी. इस एप पर सबसे आसान रास्तों के अलावा आसपास स्थित पेट्रोल पंप, होटल्स जैसी तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी. लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले यात्रियों को सड़कों की सबसे सटीक और सुरक्षित जानकारी मिले.

उन्होंने बताया कि लोक पथ एप अभी सिर्फ गड्ढों की शिकायतों के लिए है, लेकिन जल्द ही इस एप को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. इस एप पर नए फीचर्स जोड़े जो रहे हैं, जो यात्रा पर निकले लोगों की यात्रा को आसान बनाएगा. लोक पथ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय सबसे अच्छे रास्तों का विकल्प भी दिखाई देगा. इसके जरिए पता चल सकेगा कि गतंव्य तक पहुंचने के लिए कौन-कौन से रास्ते उपलब्ध हैं.

ब्लैक स्पॉट्स भी बताएगा एप

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "इस एप पर ब्लैक स्पॉट्स की भी जानकारी मिलेगी. यानी यात्रा के दौरान इस मोबाइल एप का उपयोग कर रहे हैं तो पहले ही अलर्ट आ जाएगा कि आगे कौन-कौन से ब्लैक स्पॉट्स हैं. जहां दुर्घटनाएं होती रहती है. ऐसे में वाहन चालक पहले ही सतर्क हो जाएगा. इसके अलावा एप पर यात्रा वाले मार्ग पर कहां-कितनी दूरी पर पेट्रोल पंप, होट्ल्स, रेस्टोरेंट आदि मौजूद हैं, इसकी भी जानकारी मिल सकेगी. इस एप के जरिए हमारी कोशिश है कि यात्रियों को क्वालिटी ऑफ जर्नी मिल सके.

एप पर गड्ढों की आ चुकी 8 हजार शिकायतें

राज्य सरकार ने इस मोबाइल एप को जुलाई 2024 में लांच किया था. पिछले सवा साल में इस मोबाइल एप के जरिए लोक निर्माण विभाग तक सड़कों पर हुए गड्ढों की 8 हजार से ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी हैं, इन्हें तय समय सीमा में पूरा भी किया जा चुका है. इस मोबाइल एप को करीबन डेढ़ लाख लोगों ने अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया है.