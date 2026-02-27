ETV Bharat / state

अवैध कॉलोनियों में सपनों का महल बनाने वाले हो जाएं सर्तक, मोहन सरकार ला रही कड़ा कानून

रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार कड़ा कानून लेकर आने जा रही है. अवैध कॉलोनी से प्रदेश के तमाम शहरों में हो रहे अनियमित विकास को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अगले 3 माह में कानून लेकर आएगी. नगरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है. विधानसभा सत्र के 9वें दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रीति पाठक ने अवैध कॉलोनियों को लेकर सवाल उठाया. जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी.

बिना अनुमति बना रहे मकान

भाजपा विधायक प्रीति पाठक के सवाल के जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "प्रदेश में अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही है. यही नहीं बिना अनुमति के कॉलोनी में मकान भी बना रहे हैं. सरकार इसको लेकर चिंतित है और इस पर सख्ती से रोक लगाने के लिए विभाग कम कर रहा है. अगले तीन माह में अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त कानून लेकर आ जाएंगे." चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सीताशरण शर्मा ने कहा कि "जो अवैध कॉलोनी विकसित हो गई है, उन्हें वैध किया जाए."

जवाब में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि "दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं चल सकती." उधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "जो कॉलोनियां अवैध से वैध हो सकती हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो कॉलोनिया वैध नहीं हो सकती, उसको लेकर भी विचार किया जाएगा. इसको लेकर विभागीय स्तर पर काम चल रहा है."