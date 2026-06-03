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मध्य प्रदेश के गेहूं ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 1.04 करोड़ मीट्रिक टन से भरा देश का अन्न भंडार

इस वर्ष गेहूं उपार्जन अभियान कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ. प्रदेश के 13.41 लाख से अधिक किसानों ने सरकारी खरीद केंद्रों पर अपना गेहूं बेचा. इतनी बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी ने मध्यप्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बना दिया है. वहीं, उपार्जन के दौरान शुरुआती चुनौतियों के बावजूद खरीद व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हुई और निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया. मध्यप्रदेश के लिए पिछले एक दशक में यह सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है.

भोपाल : मध्यप्रदेश ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. किसानों की मेहनत, सरकार की योजनाओं और प्रभावी खरीद व्यवस्था के दम पर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 104 लाख मीट्रिक टन (1.044 करोड़ मीट्रिक टन) से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, जिससे देश का केंद्रीय गेहूं भंडार फुल हो चुका है. पंजाब के बाद मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का योगदान देने वाला राज्य बन गया है.

रिकार्ड खरीदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसका सीधा लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचा. उपार्जन अभियान में 8 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों ने भागीदारी की. छोटे किसानों से 32 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया. इससे न केवल उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिला, बल्कि बिचौलियों पर निर्भरता भी कम हुई. कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि किसानों को सीधे सरकारी खरीद व्यवस्था से जोड़ने का सकारात्मक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा.

1.04 करोड़ मीट्रिक टन के साथ भर दिया देश का भंडार (Getty Images)

किसानों के खातों में पहुंचे 23,708 करोड़ रु

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार, '' सरकार ने गेहूं खरीदी के बदले किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया. इस सीजन में किसानों को 23,708 करोड़ रु से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है. किसानों को केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य सरकार की ओर से 40 रु प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया गया. इस तरह किसानों को कुल 2625 रु प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिला.'' मंत्री राजपूत के अनुसार बोनस की इस व्यवस्था ने किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

किसानों ने रचा इतिहास, टूटे पिछले रिकार्ड (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश में कुल गेहूं उपार्जन 2.5 करोड मीट्रिक टन से अधिक

रिकॉर्ड खरीदी के बाद भंडारण व्यवस्था भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है. प्रदेश में 10,600 से अधिक वेयरहाउस संचालित हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 431 लाख मीट्रिक टन (4.31 करोड़ मीट्रिक टन) से अधिक है. वर्तमान में इनमें लगभग 250 लाख मीट्रिक टन (2.5 मीट्रिक टन) खाद्यान्न सुरक्षित रखा गया है. अधिकारियों को वैज्ञानिक तरीके से गेहूं के संरक्षण के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसानों की मेहनत और प्रदेश की यह उपलब्धि लंबे समय तक सुरक्षित रह सके.

मध्य प्रदेश में कुल गेहूं उपार्जन 2.5 करोड मीट्रिक टन से अधिक (Etv Bharat)

देश की खाद्य सुरक्षा में बढ़ा मध्यप्रदेश का योगदान

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान ने कहा, '' रिकॉर्ड गेहूं खरीदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मध्यप्रदेश देश का प्रमुख कृषि राज्य बनकर उभरा है. किसानों की बढ़ती भागीदारी, पारदर्शी खरीद व्यवस्था, समय पर भुगतान और मजबूत भंडारण क्षमता ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है. इस बार 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के अन्न भंडार को मजबूत करने की दिशा में मध्यप्रदेश का ऐतिहासिक योगदान है.''

एमपी ने 1.04 करोड़ मीट्रिक टन के साथ भर दिया देश का भंडार (Etv Bharat)

देश के लक्ष्य में 30 प्रतिशत मध्यप्रदेश का योगदान

इस बार 31 मई तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से करीब 3.5 करोड़ टन गेहूं की खरीद कर ली है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है. वहीं इस बार देंश के गेंहू भंडार में मध्यप्रदेश का 30 प्रतिशत से अधिक योगदान है. इस बार मध्यप्रदेश में 1.044 करोड़ मीट्रिक टन, पंजाब में गेहूं खरीद 1.216 करोड़ मीट्रिक टन, हरियाणा में 81.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा. इसी तरह उत्तरप्रदेश में गेहूं खरीद 17.2 लाख टन, राजस्थान में 24.3 लाख टन और बिहार में अब तक 36,285 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है.

मुख्यमंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Etv Bharat)

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केंद्रीय पूल में 5.13 करोड़ टन का गेंहू भंडार

केंद्र सरकार ने शुरुआत में गेहूं खरीद का लक्ष्य 3.03 करोड़ टन रखा था, लेकिन राज्यों की मांग पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसे बढ़ाकर 3.45 करोड़ टन कर दिया गया. लेकिन अब खरीद 3.499 करोड़ टन तक पहुंच चुकी है, जिससे संशोधित लक्ष्य भी पार हो गया है. वहीं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार '' इस वर्ष करीब 3.5 करोड़ टन गेहूं खरीद के बाद केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडार 5.13 करोड़ टन तक पहुंच गया है. यह 1 जुलाई के लिए निर्धारित 2.75 करोड़ टन के बफर मानक से काफी अधिक है.''

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कमजोर मॉनसून की आशंका के बीच बड़ी राहत

देश में मॉनसून को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के बीच मध्यप्रदेश का यह रिकार्ड उपार्जन राहत भरी खबर माना जा रहा है. यदि आगामी मौसम में उत्पादन प्रभावित होता है तो वर्तमान में किया गया विशाल भंडारण खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा. कृषि और खाद्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश का यह योगदान आने वाले समय में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.