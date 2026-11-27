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मध्य प्रदेश के किसान कस लें कमर, MSP पर फसल खरीदी की हो गई चौकस तैयारी

धान की एमएसपी पर 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक होगी खरीदी ( Getty Image )

सागर: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर धान, ज्वार और बाजरा खरीदी की नीति घोषित कर दी है. समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की खरीदी 23 नवंबर से शुरू हो चुकी है. इसकी खरीदी 23 दिसंबर तक होगी. धान की खरीदी 1 दिसंबर से 20 जनवरी, 2027 तक की जायेगी. खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से रात 8 बजे तक की जायेगी.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि "प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉर्पो. के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि उपार्जन नीति का सख्त पालन सुनिश्चित कराएं, जिससे किसानों को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा पूरी हो सके. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर खरीदी से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी. खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि निर्धारित अवधि में खरीदी की जाएगी. एमएसपी पर धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के लिए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन नोडल एजेंसी है. इसके अलावा विभाग द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य एजेन्सी या उनके द्वारा अधिकृत संस्था को भी खरीदी एंजेसी घोषित किया जा सकेगा.

एमएसपी पर धान खरीदी के लिये 46% पुराने और 54% नवीन जूट बारदाने उपयोग किए जाएंगे. बारदानों की व्यवस्था खरीदी एजेंसी द्वारा की जायेगी. ज्वार और बाजरे की खरीदी नवीन जूट का बारदानों में की जायेगी. केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा धान, ज्वार एवं बाजरा के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये निर्धारित यूनिफार्म स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार समय-समय पर दी गई शिथिलता के अनुसार खरीदी की जाएगी.

धान की खरीदी तारीख (Getty Image)

गुणवत्ता परीक्षण का दायित्व खरीदी केन्द्र में खरीदी करने वाली संस्था और भण्डारण स्थल पर एजेंसी का होगा. कृषि उपज मंडियों में एफएक्यू मानक की धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी एमएसपी से कम पर नहीं खरीदा जायेगा. नॉन एफएक्यू उपज का सैम्पल कृषि उपज मण्डी द्वारा संधारित किया जायेगा. किसान पंजीयन में दर्ज फसल के रकबे और राजस्व विभाग द्वारा तहसीलवार निर्धारित उत्पादकता के आधार पर कृषक खाद्यान्न की विक्रय योग्य अधिकतम मात्रा का निर्धारण किया जायेगा.

कृषक द्वारा उपज बेचने के लिये खरीदी केन्द्र और बिक्री दिनांक के चयन के लिये स्लॉट बुकिंग करानी होगी. खरीदी गयी फसल को खरीदी केन्द्र से गोदाम तक परिवहन का दायित्व उपार्जन एजेंसी का और धान को उपार्जन केन्द्र/गोदाम से सीधे मिलर्स तक परिवहन का दायित्व मिलर्स का होगा.

एमएसपी पर धान खरीदी (ETV Bharat)

एसएमएस से किसानों को खरीदी की जानकारी

जहां ज्यादा खरीदी की संभावना है, उन केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मचारियों, तौल कांटों, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा खुद की आय से की जा सकेगी. सभी मंडियों, खरीदी और भण्डारण केन्द्रों के नापतौल उपकरणों के सत्यापन के निर्देश भी दिये गये हैं. किसानों के मोबाइल नम्बर पर खरीदी की जानकारी एसएमएस करने और ग्राम पंचायत में सूचना पटल पर सूचना प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं."