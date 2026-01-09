ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों की छुट्टी पर मोहन सरकार की रोक, 2 महीने तक नहीं ले सकते अवकाश

मध्यप्रदेश सरकार ने लागू किया एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ( Etv Bharat )