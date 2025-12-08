ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की राजधानी में पहला 7 स्टार होटल, खिड़की और बालकनी देगी स्वर्ग की झील का नजारा

भोपाल में बनेगा पहला 7 स्टार होटल. मोहन यादन सरकार के इस प्रोजेक्ट की खासियत, नहीं होगा कोई मालिक. ग्लोबल टेंडर जारी.

mohan-yadav-govt approves 7 star hotel project
बड़े तालाब किनारे बनेगा 7 स्टार आलीशान होटल (ETV Bharat (प्रतिकात्मक फोटो))
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 9:23 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी में पहला सेवन स्टार होटल बनाने की तैयारी की जा रही है. इसका निर्माण होटल ताज या कोर्टयार्ड की तर्ज पर यहां करीब 150 आलीशान कमरे बनाए जाएंगे. साथ ही यहां एक हजार लोगों की क्षमता के हिसाब से बैंक्वेट हॉल समेत अन्य विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी. इस होटल का निर्माण 3 साल में पीपीपी मोड पर पूरा किया जाएगा. इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने टेंडर जारी किया था. जिसमें 5 बड़े होटल ब्रांडस ओबेराय और रमाडा जैसे ग्रुपों ने रुचि दिखाई है.

श्यामला हिल्स में बड़े तालाब के किनारे बनेगा होटल

मध्य प्रदेश सरकार का बड़े तालाब के बगल में होटल लेक व्यू अशोका है. अब इसी जगह पर 7 स्टार होटल बनाने की तैयारी की जा रही है. लेक व्यू अशोका होटल की शुरुआत साल 1985-86 में हुई थी. उस समय इसमें केंद्र सरकार का 51 प्रतिशत और मध्य प्रदेश सरकार का 49 प्रतिशत शेयर था. लेकिन अब इसमें केंद्र सरकार को कोई हिस्सा नहीं बचा है. वर्तमान में यह 3 स्टार होटल है और यहां 4 सुईट, 39 डीलक्स रूम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं. श्यामला हिल्स स्थित यह होटल 7.16 एकड़ में फैला है और यहां से बड़े तालाब का खूबसूरत नजारा दिखता है.

bhopal ashoka lake view 7 star hotel project
खिड़कियों से दिखेगा लेक वियू का शानदार नजारा (ETV Bharat)

60 से 70 सालों के लिए दिया जाएगा होटल

लेक व्यू अशोका की जगह 7 स्टार होटल बनाने के लिए एमपीएसटीडीसी को 5 बड़े निवेशकों की बिड प्राप्त हुई है. नियम-शतों पर खरा उतरने वाले और एमपीएसटीडीसी को सबसे अधिक राजस्व देने वाले निवेशक को अगले 60 साल और अतिरिक्त 10 साल के लिए डीबीएफओटी (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेशन, ट्रांसफर) मोड पर दिया जाएगा. निगम ने पहले यह घोषणा की थी कि होटल का संचालन 31 मार्च 2026 तक बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब यह अंतिम तिथि निविदा के फाइनल होने पर निर्भर होगी. इससे हस्तांतरण की समय-सीमा निवेशक को सभी अनुमतियां मिलने, एमपीएसटीडीसी को निर्धारित रकम चुकाने और अन्य नियमों के अनुरूप तय की जा सकेगी.

सरकार को हर साल मिलेंगे 3 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक डॉ. इलैयाराजा टी. ने बताया, "यह एक बड़ी एसेट मोनेटाइजेशन योजना है. इस होटल की न्यूनतम निवेश दर 150 करोड़ रुपए तय की गई है. निविदा के अनुसार, चयनित एजेंसी को 3 करोड़ रुपये वार्षिक किराया देना होगा, जिस पर हर वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि लागू रहेगी. इसके अलावा होटल के राजस्व का न्यूनतम 3 प्रतिशत या बोली के दौरान निर्धारित सर्वाधिक प्रतिशत भी शेयर करना होगा. इसमें यह शर्त भी जोड़ी गई है कि निवेशक इस जमीन को गिरवी या बेच नहीं सकता है.

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दिया था प्रेजेंटेशन

बीते 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में होटल लेक व्यू अशोका समेत 10 से ज्यादा होटलों को संचालन के लिए निजी हाथों में देने के लिए निवेशकों को प्रेजेंटेशन दिया गया था. यह सरकार की बड़ी संपत्ति थी. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में भी होटल और रिसॉर्ट से जुड़े उद्योगपतियों को इसका प्रजेंटेशन दिखाया था. लेक व्यू अशोका के साथ सरकार ने अन्य होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर और गोल्फ मैदान को निवेशकों को सौंपने के लिए प्रेजेंटेशन दिखाया था.

