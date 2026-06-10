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सिंगापुर बनने की राह पर सिंगरौली! 950 करोड़ के खजाने से खुलेगा विकास का रास्ता

मोहन यादव के निर्देश पर प्लान हो रहा तैयार बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सिंगरौली जिले के दौरे पर थे. उन्होंने मंच से यह वादा किया है कि सिंगरौली जिला देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, उसे एक बेहतर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रदेश के सबसे बेहतर शहरों में उसकी गिनती होगी. सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों, एनसीएल एवं एनटीपीसी तथा निजी कंपनियों के साथ बैठक कर योजना और प्लान बनाने के निर्देश दिए थे.

सिंगरौली वासियों में फिर जगी आस डीएफ फंड की नई गाइडलाइन और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कही बातों के बाद सिंगरौली निवासियों में एक बार फिर से आस जगी है. उन्होंने अपना सपना सजाना शुरू कर दिया है. देखने वाली बात है कि प्रदेश की सरकार डीएफ फंड की राशि का इस्तेमाल कर सिंगरौली जिले वासियों के लिए क्या कुछ बेहतर सुविधाएं दे पाएगी और कैसी प्लानिंग तैयार होती है. दशकों पहले हुए वादे सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात साकार होती नजर आती है.

नए डीएमएफ फंड की गाइडलाइन के अनुसार, 950 करोड़ की पूरी राशि इस जिले के विकास के लिए खर्च की जाएगी. यह ही नहीं अब लोगों को उम्मीद है की सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का जो सपना था, अब सिंगरौली उसकी राह पर अग्रसर है. जिसके लिए पूरी तरह से सीएम मोहन यादव के दौरे के बाद उनके आदेश पर प्लान और प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे है.

सिंगरौली: यूं तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला प्रदेश की ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है. विद्युत ताप इकाइयों के बिजली उत्पादन क्षमता और कोयला उत्पादन के लिए देश भर में सिंगरौली विख्यात है. लेकिन आज भी सिंगरौली को विकास की रफ्तार की आस है. आज भी सिंगरौली में स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बुनियादी ढांचे बेहतर नहीं है. जबकि पूरे प्रदेश का सबसे ज्यादा डीएमएफ फंड इसी जिले का है.

अब लंबे समय से डीएमएफ की राशि को जिले में ही खर्च करने की जो मांग थी उसका रास्ता साफ हो गया है. जिसके बाद जिले में विकास कार्यों के लिए प्लानिंग की जा रही है और प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू हो गया है. अब देखने वाली बात होगी की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिंगरौली के सिंगापुर बनाने का सपना कितना पूरा होगा, और सिंगरौली वासियों को विकास के कितने आयाम देखने को मिलते हैं.

मोहन यादव के निर्देश पर प्लान हो रहा तैयार (ETV Bharat)

950 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ मिले सिंगरौली को

सिंगरौली जिला डीएमएफ फंड के मामले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और जिसका डीएम एफ फंड डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड 950 करोड़ के लगभग है. जो सिंगरौली का कायाकल्प करने के लिए पर्याप्त है. लेकिन अब तक राज्य शासन इस फंड को प्रदेश के अन्य जिलों में अन्य जगहों पर खर्च करती थी और सिंगरौली के हिस्से में सिर्फ 50 करोड रुपए ही आते थे. लेकिन अब नई गाइडलाइन के अनुसार, डीएमएफ फंड की पूरी राशि सिंगरौली जिले में विकास कार्यों में खर्च की जाएगी और पूरा 950 करोड रुपए की राशि सिंगरौली जिले के विकास कार्यों के कई रास्ते खोलेगी.

यहां से मिलती है डीएमएफ की इतनी राशि

एनसीएल 750 करोड़ रिलायंस 75 करोड़ जेपी पावर 7 करोड़ एपीएमडीसी 25 करोड़ टीएचडीसी 9 करोड़

सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का वादा पूरा करेगी सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि जिस तरह से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में सिंगरौली का अहम योगदान है उस हिसाब से सिंगरौली का विकास भी होना चाहिए. जिसके लिए उन्होंने कहा था कि सिंगरौली को बहुत जल्द सिंगापुर की तरह बनाया जाएगा. लेकिन दशकों बाद भी यह वादा अधूरा रहा और सिंगरौली की जनता की आस पूरी नहीं हो पाई. अब डीएमएफ फंड की नई गाइडलाइन के बाद फिर से सिंगरौली वासियों में उम्मीद जगी है कि इस राशि से जिले का विकास होगा.

इन विकास कार्यों से बदलेगी ऊर्जाधानी की तस्वीर

दरअसल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक ऐसी राशि होती है जिसे जिले के विकास कार्यों में खर्च किया जाता है. जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य ,परिवहन और कई बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए बनाई जाती है. जिसमें बेहतर सड़क, बेहतर बिजली और पानी की व्यवस्था साफ सफाई के साथ-साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तथा सड़क कनेक्टिविटी पर ध्यान होता है.

डीएमएफ फंड की राशि से सिंगरौली जिले को विकास की रफ्तार मिलेगी और डीएफ फंड के पैसे से सिंगरौली के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर सड़क और कई बुनियादी ढांचे का कायाकल्प होने की तैयारी है. जिसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रोजेक्ट और प्लान तैयार किया जा रहे हैं. बहुत जल्द या प्लान जमीनी स्तर पर उतरकर सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की राह को आसान करने वाले हैं.

दो पार्ट में होता है DMF फंड

ईटीवी भारत से बात करते हुए कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि, ''DMF फंड के पहले नियम के अनुसार, डीएफ फंड दो पार्ट में होता था, पार्ट ए और पार्ट बी. जिसमें पार्ट ए में 50 करोड़ रुपये होता था जो जिले की कार्ययोजना बनाकर खर्च किया जाता था. पार्ट बी में अनुमोदन की प्रक्रिया अलग थी तो अब नियमों में बदलाव करके पार्ट ए और पार्ट बी में उसके वर्गीकरण की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है. अब ज्यादा मात्रा में डीएमएफ फंड जिले को उपलब्ध हो सकेगा. इसके लिए प्रॉपर परफेक्टिव प्लानिंग 5 साल और 3 साल का बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयारी है. जिसे लेकर कमिश्नर ने भी सारे विभागों के साथ बैठक की है.

इसके बाद हम लोगों ने पूरा क्षेत्र को देखा है और समझा है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट हैं जिससे कि जिले की शक्ल सूरत बदले और जो विस्तार होना चाहिए उसे हम कर पाएंगे. उदाहरण बड़े रोड प्रोजेक्ट एवं बाईपास के प्रोजेक्ट सिंगरौली जिले का मास्टर प्लान है. उसके मुताबिक जो शहर का नियोजित विकास होना चाहिए वह विस्तार इसके माध्यम से दे पाएंगे. पीने के पानी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था एवं बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने की प्लानिंग है. इससे जल्द ही सिंगरौली विकास के नए आयाम को छू पाएगा और बेहतर शहर बन पाएगा.''