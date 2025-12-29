ETV Bharat / state

कर्मचारियों की साल 2026 में होगी जमकर मौज, छुट्टियों का कैलेंडर फिक्स, मोहन सरकार का नया प्लान

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का छुट्टियों का कैलेंडर तैयार, जल्द होगा जारी. मोहन यादव का वीकली 5 डेज वर्किंग प्लान जानें

MADHYA PRADESH EMPLOYEES LEAVE 2026
मध्य प्रदेश में साल 2026 का कैलेंडर फाइनल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 2:26 PM IST

|

Updated : December 29, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश में पिछले साल की तरह वर्ष 2026 भी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया है. मध्य प्रदेश सरकार ने सालभर की छुट्टियों का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है. इसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति भी मिल चुकी है. जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. छुट्टियों के नए कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में 127 दिन सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा.

अपनी सुविधा के अनुसार लें 3 ऐच्छिक अवकाश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार छुट्टियों के कैलेंडर में साल 2026 में कुल 23 सार्वजनिक अवकाश हैं. इसके अलावा 104 दिन अवकाश शनिवार और रविवार के हैं. कर्मचारियों को ऐच्छिक अवकाश भी तय किए गए हैं. 3 ऐच्छिक अवकाश कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं.

वीक में 5 डे वर्किंग लागू रहेगा

कैलेंडर के अनुसार सरकारी दफ्तरों में पिछले साल की तरह ही साल 2026 में भी 5 डे वर्किंग सिस्टम रहेगा. सप्ताह में 5 दिन ही ऑफिस खुलेंगे. शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी. हालांकि इससे पहले ड्यूटी के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया था. लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी.

पिछले साल की तुलना में एक अवकाश बढ़ा

सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए साल 2026 में पिछले साल की तुलना में एक सार्वजनिक अवकाश ज्यादा मिलेगा. कैलेंडर के अनुसार राज्य सरकार ने 14 सितंबर को पड़ने वाली गणेश चतुर्थी को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. अब सार्वजनिक अवकाशों की संख्या 23 हो गई है. कर्मचारियों के लिए झटके वाली खबर ये भी है कि भले ही कुल अवकाशों की संख्या बढ़ी है लेकिन साल 2026 में 6 बड़े त्योहार और जयंती शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं.

छुट्टी की नियमावली में संशोधन भी समझ लीजिए

मध्य प्रदेश सरकार ने अवकाश को लेकर कुछ भी संशोधन किए हैं, ये 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे. महिला कर्मचारियों के लिए 730 दिन के संतान पालन अवकाश के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. नियम के मुताबिक अब अवकाश के पहले 365 दिन के लिए पूरा वेतन मिलेगा, जबकि दूसरे 365 दिनों के लिए केवल 80 फीसदी वेतन मिलेगा.

एक साल में कर्मचारी 3 बार से अधिक संतान पालन अवकाश नहीं ले पाएगा. वहीं, सिंगल मदर को विशेष छूट है. सिंगल मंदर वर्ष में 6 बार तक यह अवकाश ले सकती हैं. मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख से अधिक शिक्षकों को अब वर्ष में 10 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी.

Last Updated : December 29, 2025 at 2:56 PM IST

TAGGED:

KARMACHARI SARVJANIK AVKASH LIST MP
MP GOVT KARMACHARI AVKASH LIST 2026
GOVT EMPLOYEES LEAVE CALENDAR 2026
MOHAN YADAV GOVT
MADHYA PRADESH EMPLOYEES LEAVE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.