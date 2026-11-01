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मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, मोहन यादव सरकार निजी जमीन पर बनाएगी औद्योगिक पार्क

निजी जमीन पर विकसित हों औद्योगिक पार्क ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब निजी जमीनों पर औद्योगिक पार्क विकसित करेगी. इन निजी औद्योगिक पार्क के अद्योसंरचना विकास पर राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में निजी उद्योग पार्क बनाए जाने का ऐलान किया है. उधर अब प्रदेश में एमएमएमई और बडे़ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अब औद्योगिक विकास कंपनी बनाए जाने का भी निर्णय किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कंपनी प्रदेश के एमएसएमई से बड़े उद्योगों तक के लिए भूमि प्रबंधन और वित्त प्रबंधन का काम करेगी. कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की 950 एमएसएमई इकाईयों को 490 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी.