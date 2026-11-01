मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, मोहन यादव सरकार निजी जमीन पर बनाएगी औद्योगिक पार्क
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मोहन यादव सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, निजी जमीन पर बनाएगी औद्योगिक पार्क, सरकार ने दी 490 करोड़ की प्रोत्साहन राशि. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 3:29 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब निजी जमीनों पर औद्योगिक पार्क विकसित करेगी. इन निजी औद्योगिक पार्क के अद्योसंरचना विकास पर राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में निजी उद्योग पार्क बनाए जाने का ऐलान किया है. उधर अब प्रदेश में एमएमएमई और बडे़ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अब औद्योगिक विकास कंपनी बनाए जाने का भी निर्णय किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कंपनी प्रदेश के एमएसएमई से बड़े उद्योगों तक के लिए भूमि प्रबंधन और वित्त प्रबंधन का काम करेगी. कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की 950 एमएसएमई इकाईयों को 490 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी.
MSMEs को आगे बढ़ाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री मोहन यादव निवास में हुए एमएसएमई विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "प्रदेश में पिछले एक साल में 2930 इकाईयों को 1300 करोड़ का ज्यादा अनुदान सरकार की तरफ से दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई को आगे बढ़ाने के बड़े लक्ष्य रखना पड़ेंगे. प्रदेश के 55 जिलों में से आधे जिलों में एमएसएमई के लिए भूखंड उपलब्ध नहीं है. हम कोशिश कर रहे हैं कि जिलों में नए सिरे से भूखंड तैयार करें, क्योंकि उद्योग का आधार ही लैंड है.
यदि आपको लगता है कि सरकार के पास भूमि कम है, तो प्राइवेट पार्क विकसित करें. प्रदेश में प्राइवेट पार्क को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. सरकार ने बहुमंजिला इमारत में इंडस्ट्री की कल्पना की है. नए मास्टर प्लान में इंडस्ट्री में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं. सीएम ने कहा कि निजी पार्क विकसित करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 50 लाख रुपए की राशि का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यह सिर्फ घोषणा न रह जाए. हम लक्ष्य लेकर चलें कि एक जिले में एक से अधिक पार्क बने.
इसके लिए सभी जिलों से प्रस्ताव बुलवाएं. इस दिशा में ठोस काम करें. खासतौर से यह कृषि वर्ष चल रहा है, इसलिए फूड पार्क को भी प्रोत्साहित करें. प्रदेश के उज्जैन, जबलपुर, मालवा, महाकौशल के जहां-जहां जरूरत हैं, वहां फूड स्थापित करें.
औद्योगिक विकास कंपनी बनाई जाएगी
कार्यक्रम में मोहन यादव ने कहा कि "राज्य में उद्योगों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास कंपनी बनाई जाएगी. इस कंपनी के माध्यम से प्रदेश भर में समान रूप से निवेश केा बढ़ाने के उद्देश्य के लिए भूमि प्रबंधन किया जाएगा. इसके लिए अलग से वित्त प्रबंधन किया जाएगा. कंपनी द्वारा खासतौर से बडे़ उद्योगों के अलावा एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा.
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सीएम बोले स्वरोजगार के आंकडे़ पोर्टल पर डालें
देश की जीडीपी में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है. प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाईयां हैं. प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाईयां बहनें चला रही हैं. कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरूषों को पीछे छोड़ रही हैं. प्रदेश में उद्योग में इसी स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा की जरूरत है. 2025-26 में प्रदेश में 3 लाख 44 हजार से ज्यादा एमएसएमई इकाईयां पंजीकृत हुई हैं. आंकड़ा देखें तो इसमें 45 लाख से ज्यादा लोगों को प्रदेश में रोजगार मिलेगा.
कार्यक्रम में मंच पर बैठे एमएचएमई मंत्री चैतन्य काश्यप को संबोधित करते हुए कहा कि "रोजगार पंजीयन का यह आंकड़ा पोर्टल पर जरूर डलवाएं. सीएम ने पूछा वह कौन सा पोर्टल है आईटीआई वाला, जिसमें रोजगार से जुडे़ रहते हैं. सरकार हमेशा रोजगार परक उद्योगों को बढ़ावा देती है. सच्चे अर्थों में तो रोजगार यहीं मिलता है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार वे न जानें कहा से आंकड़े लाते हैं. हालांकि मुझे विधानसभा में बोलना पड़ता है कि यदि तुम भी रोजगार चाहोगे तो तुम्हे भी रोजगार दिला देंगे प्रदेश में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री हैं."