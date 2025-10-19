ETV Bharat / state

मोहन यादव सरकार बनाएगी देवगुड़ी, जनजातीय त्योहारों का होगा राज्य स्तरीय आयोजन

आदिवासी समाज से जुड़े इन धार्मिक स्थलों पर त्योहारों, अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजन होते हैं. अब इन स्थलों का राज्य सरकार संरक्षण करेगी. हालांकि चिन्हित किए गए जनजातीय देवलोकों को विकसित करने से पहले आदिवासी समुदाय की सहमति ली जाएगी. यहां तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग, सूचला पटल, पानी और शौचालय की सुविधा के साथ विश्राम ग्रह बनाए जाएंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा, इसे पर्यावरण के अनुकूल विकसित किया जाएगा.

एमपी वन विभाग की टीम ने धार्मिक स्थलों को किया चिन्हित (ETV Bharat)

ये धार्मिक स्थल जनजातीय समूहों की आस्था के केंद्र है. इनमें से कई स्थल सैकड़ों वर्ष पुराने हैं. आदिवासी समाज के त्योहारों, अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े इन स्थलों का विकास केवल धार्मिक दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से आवश्यक है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल जनजातीय पहचान को मजबूती देगी, बल्कि युवाओं में अपनी परंपरा के प्रति गर्व का भाव भी जगाएगी. साथ ही, इन देवलोकों के माध्यम से वन संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन के नए अवसर भी खुलेंगे.

भोपाल: मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म स्थलों की तर्ज पर जनजातीय समुदाय के पूजा स्थलों को भी संरक्षित किया जाएगा. यहां पूजा स्थलों के साथ-साथ और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी. इन स्थानों पर जनजातीय समूहों के त्योहारों का राज्य स्तरीय आयोजन होगा. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही कर चुके हैं. अब वन विभाग ने जंगलों में मौजूद ऐसे 1100 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है. जहां आदिवासी समाज सैकड़ों वर्षों से पूजा अर्चना कर रहा है.

वन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए इन स्थलों का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक है. इन स्थलों पर आदिवासी समुदाय के अनुष्ठानों, मेलों और उर्स का आयोजन किया जाता है. ऐसे प्राचीन स्थल प्रदेश के कई इलाकों जैसे मंडला, बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल और डिंडोरी में पहले से ही हैं, जिन्हें स्थानीय लोग देवलोक या देवगुड़ी के नाम से जानते हैं. अब सरकार इन स्थानों को व्यवस्थित रूप से विकसित कर राज्य की जनजातीय विरासत के प्रतीक स्थलों के रूप में प्रस्तुत करेगी.

इन जिलों में वन विभाग ने चिन्हित किया देवगुड़ी

मध्य प्रदेश वन विभाग के पीसीसीएफ शुभरंजन सेन ने बताया कि "अभी 41 वनमंडलों में कुल 979 देवलोक चिन्हित किए गए हैं, जबकि वनों के पास 170 देवलोक स्थित हैं. इसके साथ ही अभी शेष 21 वनमंडलों में भी ऐसे देवलोकों की खोज की जा रही है. वनमंडल जबलपुर में 34, सतना में 7, सीधी में 2, छतरपुर में 50, छिंदवाड़ा के तीन वनमंडलों में 49 देवलोक हैं.

मुस्लिम समुदाय के भी 7 धार्मिक स्थल चिन्हित (ETV Bharat)

मुस्लिम समुदाय के भी 7 धार्मिक स्थल चिन्हित

41 वनमंडलों के अंदर मुस्लिम समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले 7 स्थलों के अंतर्गत इंदौर वनमंडल के ग्राम काचरोट में पीर दरगाह है, जबकि उत्तर बालाघाट वनमंडल के ग्राम उकवा में दरगाह है. जहां उर्स भी लगता है. इसी प्रकार दक्षिण बालाघाट वनमंडल के मनका टेकरी, सोनेवानी और ग्राम मोहगांवघाट में भी दरगाह है. धार वनमंडल के ग्राम मांडव में मजार वन है. सेंधवा वनमंडल के ग्राम धनोरा में ताजउद्दीन बाबा के नाम से धार्मिक स्थल है.

प्रकृति की पूजा करते हैं आदिवासी

मध्य प्रदेश के 7 प्रमुख जनजातीयों और उनकी उपजातियों समेत 43 जनजातीय समुदाय हैं. ये सभी जनजातीयां प्रकृति की पूजा करती हैं. परंपराओं के अनुसार ये अपने प्रतीक प्रतिमाओं में देवताओं की स्थापना करते हैं. अब सरकार ऐसे देवस्थानों को चिन्हित और संरक्षित कर इनको जनजातीय देवलोक के रुप में विकसित करेगी. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. यादव पहले ही कर चुके हैं. अब वन विभाग के अधिकारियों ने जनजातीय समूहों के देवस्थानों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है. इसमें अंतिम निमर्णय मुख्यमंत्री लेंगे.