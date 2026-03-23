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मोहन यादव सरकार युवाओं को देने जा रही बड़ी सौगात, रहने-खाने के साथ मुफ्त में मिलेगी ट्रेनिंग

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए बड़ा कदम, मोहन यादव सरकार करने जा रही शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का अनुमोदन.

MOHAN GOVT DECISION FOR OBC YOUTH
मोहन यादव सरकार युवाओं को देने जा रही बड़ी सौगात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 4:37 PM IST

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भोपाल: सशस्त्र बलों में शामिल होने की तैयारी कर रहे ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए राज्य सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में सरकार शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का अनुमोदन कर करने जा रही है. इस योजना के तहत साल में 5 हजार युवाओं को पुलिस सहित सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए रहने-खाने की सुविधा के साथ प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी.

किस तरह युवाओं को मिलेगी मदद

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत सशस्त्र बलों में शामिल होने का ओबीसी अभ्यर्थियों का सपना पूरा होने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए जरूरी फिजिकल और थ्योरी दोनों की ट्रेनिंग कराई जाएगी. यह प्रशिक्षण की सुविधा संभाग स्तर पर शुरू कराने की तैयारी की जा रही है. कैबिनेट की बैठक में इस योजना का सरकार अनुमोदन करेगी.

इस योजना के तहत युवाओं को 45 दिन की मुफ्त प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें युवाओं को रहने और खाने की भी सुविधा मिलेगी. इसके अलावा उन्हें स्टडी मटेरियल और ट्रेनिंग किट भी दी जाएगी. वित्त विभाग द्वारा इस योजना को मंजूरी दी जा चुकी है, सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का ही इंतजार है.

संभाग स्तर पर मिलेगा प्रशिक्षण

प्रदेश के सभी 10 संभागों में युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए संभाग स्तर पर युवाओं के रूकने और उनको ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाएगी. ट्रेनिंग विशेषज्ञों की देखरेख में होगी. फिजिकल के लिए रिटायर्ड अधिकारी की सेवाएं ली जा सकती हैं. इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. हालांकि जरूरत पड़ने पर इसमें बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है.

कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा

कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों और पेंशनर्स की परिवार पेंशन दिए जाने की मंजूरी दी जाएगी. मुख्यमंत्री पिछले दिनों इसका ऐलान कर चुके हैं. इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग से जुड़े स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट में आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत अति कम वजन वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी.

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