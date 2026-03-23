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मोहन यादव सरकार युवाओं को देने जा रही बड़ी सौगात, रहने-खाने के साथ मुफ्त में मिलेगी ट्रेनिंग

भोपाल: सशस्त्र बलों में शामिल होने की तैयारी कर रहे ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए राज्य सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में सरकार शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का अनुमोदन कर करने जा रही है. इस योजना के तहत साल में 5 हजार युवाओं को पुलिस सहित सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए रहने-खाने की सुविधा के साथ प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी.

किस तरह युवाओं को मिलेगी मदद

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत सशस्त्र बलों में शामिल होने का ओबीसी अभ्यर्थियों का सपना पूरा होने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए जरूरी फिजिकल और थ्योरी दोनों की ट्रेनिंग कराई जाएगी. यह प्रशिक्षण की सुविधा संभाग स्तर पर शुरू कराने की तैयारी की जा रही है. कैबिनेट की बैठक में इस योजना का सरकार अनुमोदन करेगी.

इस योजना के तहत युवाओं को 45 दिन की मुफ्त प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें युवाओं को रहने और खाने की भी सुविधा मिलेगी. इसके अलावा उन्हें स्टडी मटेरियल और ट्रेनिंग किट भी दी जाएगी. वित्त विभाग द्वारा इस योजना को मंजूरी दी जा चुकी है, सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का ही इंतजार है.