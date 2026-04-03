ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की मंडियों में बिकेंगी 15 औषधीय फसलें, किसानों की अब इधर उधर भटकने से मुक्ति

भोपाल: मध्य प्रदेश में औषधीय खेती करने वाले किसानों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में औषधीय खेती करने वाले किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए मंदसौर और नीमच तक नहीं जाना होगा. राज्य सरकार अब औषधीय फसलों को प्रदेश की सभी उपज मंडियों में खरीदने की व्यवस्था शुरू करने जा रही है. इसकी शुरूआत 15 औषधीय फसलों से की जा रही है. राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके लिए लोगों से 6 हफ्तों में सुझाव मांगे गए हैं.

अब किसानों को मिलेंगे अच्छे दाम

मध्य प्रदेश औषधीय फसलों के उत्पादन के मामलों में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेश में 46 हजार से ज्यादा हेक्टेयर में औषधीय खेती का उत्पादन होता है. प्रदेश में आमतौर पर अश्वागंधा, सफेद मूसली, गिलोय आदि का उत्पादन होता आया है, लेकिन अब प्रदेश के किसान सहजन, अकरकरा, चियाबीज, नागर मोथा जैसे कई औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं.

औषधीय फसलें मध्य प्रदेश की सभी उपज मंडियों में खरीदी जाएंगी (ETV Bharat)

सागर जिले के रहने वाले संतोष रजक पिछले तीन सालों से सहजन की खेती कर रहे हैं. वे करीबन 20 एकड़ पर आसपास के किसानों से भी कंट्रेक्ट पर सहजन की खेती करा रहे हैं. वे कहते हैं कि वैसे तो हम सहजन के दूसरे उत्पाद बनाकर भी बेच रहे हैं, लेकिन सीधे इसकी पत्ती बेचने पर सागर में बेहतर भाव नहीं मिल पाता. औषधीय फसल को बेचने के लिए नीमच तक जाना होता है. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में किसान औषधीय खेती की तरफ बढ़ रहा है.