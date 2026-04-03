मध्य प्रदेश की मंडियों में बिकेंगी 15 औषधीय फसलें, किसानों की अब इधर उधर भटकने से मुक्ति
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का किसानों के लिए महत्वूपर्ण निर्णय, औषधीय फसलें प्रदेश की सभी उपज मंडियों में खरीदी जाएंगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 7:35 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में औषधीय खेती करने वाले किसानों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में औषधीय खेती करने वाले किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए मंदसौर और नीमच तक नहीं जाना होगा. राज्य सरकार अब औषधीय फसलों को प्रदेश की सभी उपज मंडियों में खरीदने की व्यवस्था शुरू करने जा रही है. इसकी शुरूआत 15 औषधीय फसलों से की जा रही है. राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके लिए लोगों से 6 हफ्तों में सुझाव मांगे गए हैं.
अब किसानों को मिलेंगे अच्छे दाम
मध्य प्रदेश औषधीय फसलों के उत्पादन के मामलों में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेश में 46 हजार से ज्यादा हेक्टेयर में औषधीय खेती का उत्पादन होता है. प्रदेश में आमतौर पर अश्वागंधा, सफेद मूसली, गिलोय आदि का उत्पादन होता आया है, लेकिन अब प्रदेश के किसान सहजन, अकरकरा, चियाबीज, नागर मोथा जैसे कई औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं.
सागर जिले के रहने वाले संतोष रजक पिछले तीन सालों से सहजन की खेती कर रहे हैं. वे करीबन 20 एकड़ पर आसपास के किसानों से भी कंट्रेक्ट पर सहजन की खेती करा रहे हैं. वे कहते हैं कि वैसे तो हम सहजन के दूसरे उत्पाद बनाकर भी बेच रहे हैं, लेकिन सीधे इसकी पत्ती बेचने पर सागर में बेहतर भाव नहीं मिल पाता. औषधीय फसल को बेचने के लिए नीमच तक जाना होता है. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में किसान औषधीय खेती की तरफ बढ़ रहा है.
15 औषधीय फसलें सभी मंडियों में बिकेंगी
औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अब 15 औषधीय फसलों को कृषि औषधीय उपज के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है. इसके लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धाराओं में संशोधन करते हुए इनकी सभी कृषि मंडियों में खरीदने का प्रावधान किया जा रहा है. इसके तहत चियाबीज, अकरकरा, हिंगोट, जामुन, कंठकारी, भृंगराज, टेसुफूल, गांगड़ी, बबूलफली, एलोवेरा पत्ती, गोखरू, नागर मोथा, निर्गुणी, गटारन, सरफोका, अमरबेल, सहजन पत्ती, बिच्छू फल, लताकस्तूरी, नीलगीरी, इंद्रायण फल, चेना, हारसिंगार पत्ती, सनाय पत्ती को शामिल किया जा रहा है.
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6 सप्ताह में मांगे लोगों से सुझाव
राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए सभी लोगों से सुझाव मांगे हैं. इसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है. प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद गेहूं, चना जैसी फसलों के बाद प्रदेश की मंडियों में इन औषधीय फसलों को भी बेचा जा सकेगा.