मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का बढ़ेगा DA, मोहन यादव सरकार होली से पहले भरेगी झोली

भोपाल: मध्य प्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है. राज्य सरकार इस माह कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ते की सौगात देने की तैयारी कर रही है. इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्त केन्द्र के समान 58 फीसदी हो जाएगा. कर्मचारियों का महंगाई भत्त बढ़ाए जाने का ऐलान राज्य सरकार ने दीपावली के पहले ही कर दिया था. माना जा रहा है कि बजट के पहले राज्य सरकार महंगाई भत्ता दिए जाने पर फैसला कर सकती है.

बजट सत्र के दौरान सरकार जारी कर सकती है आदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 को प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्र के समान 55 फीसदी करने का ऐलान किया था. इसका ऐलान मुख्यमंत्री ने राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में किया था. घोषणा तो हुई, लेकिन इसके आदेश पूरे साल खत्म होने तक नहीं निकल सके. हालांकि अब राज्य सरकार 16 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान इसे लेकर अंतिम फैसला कर सकती है. इसको लेकर वित्त विभाग तैयारी कर रहा है.

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि "महंगाई भत्ते को अमल में लाया जाता तो कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता मिलने लगता, लेकिन घोषणा के बाद भी इसके आदेश नहीं निकाले गए. केन्द्र सरकार भी जल्द ही अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे सकती है. इसके बाद प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ते के मामले में और पिछड़ जाएंगे."