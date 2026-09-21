मोहन यादव सरकार बढ़ाने जा रही DA, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की होने वाली है चांदी
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मोहन यादव सरकार बढ़ाने जा रही महंगाई भत्ता, रोशन होगी दीपावली. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:40 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी अधिकारियों को दीपावली के पहले महंगाई भत्ते में राहत देने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार इसको लेकर जल्द ही ऐलान कर सकती है. प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का 9 माह से इंतजार है. यह इंतजार दीपावली के पहले खत्म हो सकता है. वित्त विभाग के अधिकारियों ने इसके संकेत दिए हैं. उधर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से त्योहार को देखते हुए जल्द ही जल्द महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक महंगाई भत्ता न बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को हर माह 540 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
3 फीसदी बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह कहते हैं कि "राज्य सरकार को महंगाई राहत कर्मचारियों को बिना मांगे ही दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश में अब कर्मचारियों को इसके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है. केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे रही है. आमतौर पर केन्द्र द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार भी महंगाई भत्ते का कर्मचारियों को लाभ देती रही है, लेकिन इस बार यह इंतजार 9 माह लंबा हो गया है.
केन्द्रीय कर्मचारियों के मुकाबले प्रदेश के कर्मचारियों को 2 फीसदी कम महंगाई भत्ता मिल रहा है. उधर राज्य सरकार प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का डीए पहले ही बढ़ा चुकी है, उन्हें एरियर का भी लाभ दिया गया है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर अब तक विचार नहीं हुआ है."
हर माह 3 हजार तक हो रहा नुकसान
दरअसल, महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. यह मूल वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत होता है. केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ देती है. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 58 फीसदी महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को 58 फीसदी महंगाई राहत मिल रही है.
कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 60 फीसदी करने की मांग की है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि "त्योहारी सीजन शुरू हो गया है. लगातार बडे़ त्योहार आ रहे हैं, सरकार को जल्द से जल्द महंगाई भत्ते का लाभ देना चाहिए."
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कितना हो रहा कर्मचारियों को नुकसान
- महंगाई भत्ता न बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को हर माह 360 रुपए से 3 हजार रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को- 360 रुपए मासिक का नुकसान
- तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को-982 रुपए तक का मासिक नुकसान
- द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को-1274 रुपए तक का मासिक नुकसान
- प्रथम श्रेणी अधिकारियों को-2820 रुपए तक का मासिक नुकसान