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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 1 नवंबर को DA का गिफ्ट!, 2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी पर क्या होगा सैलरी कैलकुलेशन

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 1 नवंबर को DA का गिफ्ट! ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से केंद्र के समान डीए और डीआर देने की मांग कर रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 प्रतिशत डीए की सौगात दे दी है. ऐसे में अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को प्रदेश के स्थापना दिवस यानी एक नवंबर से पहले महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत में बढ़ोतरी की उम्मीद जाग गई है. वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर्मचारी अभी 58 प्रतिशत डीए पा रहे हैं.

केंद्र में 3 प्रतिशत DA बढ़ते ही मध्य प्रदेश में उठी मांग