मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 1 नवंबर को DA का गिफ्ट!, 2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी पर क्या होगा सैलरी कैलकुलेशन
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है DA और DR की सौगात, केंद्र से 5 प्रतिशत हैं पीछे. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:33 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से केंद्र के समान डीए और डीआर देने की मांग कर रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 प्रतिशत डीए की सौगात दे दी है. ऐसे में अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को प्रदेश के स्थापना दिवस यानी एक नवंबर से पहले महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत में बढ़ोतरी की उम्मीद जाग गई है. वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर्मचारी अभी 58 प्रतिशत डीए पा रहे हैं.
केंद्र में 3 प्रतिशत DA बढ़ते ही मध्य प्रदेश में उठी मांग
बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा. वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है. इस तरह दोनों के बीच पांच प्रतिशत का अंतर हो गया है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि "राज्य के कर्मचारी पिछले 10 महीनों से केंद्रीय दरों के मुकाबले पीछे चल रहे हैं. सरकार से मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी केंद्र के समान दर और प्रभावी तिथि से डीए और डीआर का लाभ दिया जाए."
स्थापना दिवस पर दो प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद
मध्य प्रदेश में 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की ओर से कर्मचारियों को सौगात दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. आधिकारिक सूत्रों के हवाले से डीए में दो प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. वहीं कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पांच प्रतिशत के अंतर को खत्म करते हुए पूरा लाभ दिया जाए. इससे पहले भी कर्मचारी डीए सहित अन्य मांगों को लेकर राजधानी में प्रदर्शन कर चुके हैं. लेकिन अब राज्य अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा भी अपनी मांगों को लेकर 4 नवंबर को भोपाल में सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है.
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पेंशनर्स ने भी मांगी पांच प्रतिशत महंगाई राहत
डीए के साथ पेंशनर्स ने महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी और एरियर्स के भुगतान की मांग उठाई है. पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 से दो प्रतिशत और 1 जुलाई 2026 से तीन प्रतिशत महंगाई राहत देने की मांग की है. वहीं, एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने भी सभी बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है.