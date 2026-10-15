मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 28 साल पुरानी मांग पर मोहन यादव का 27 अक्टूबर को फैसला !
मध्य प्रदेश के इन सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, वेतनमान अपग्रेड करने की हो सकती है घोषणा. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:49 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते 28 सालों से वेतनमान संशोधन की लड़ाई लड़ रहे पटवारियों को दीपावली से पहले सरकार तोहफा दे सकती है. बता दें कि पटवारी साल 1998 से लंबित वेतनमान संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया था. अब 27 अक्टूबर को भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय पटवारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव शामिल होने की संभावना है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्मेलन में पटवारियों के वेतनमान अपग्रेड करने की घोषणा कर सकते हैं.
भोपाल में होगा राज्य स्तरीय सम्मेलन
मध्य प्रदेश के पटवारी पिछले 28 साल से वेतनमान में संशोधन की मांग कर रहे हैं. इस दौरान वे कई बार आंदोलन और हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई. अब 27 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन प्रदेशभर के पटवारी शामिल होंगे. इसको लेकर पटवारी संघ ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. वहीं इस सम्मेलन से पटवारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.
मुख्यमंत्री से पहले ही मुलाकात कर चुके पटवारी
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को इंदौर से स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत एक महीने में 50 लाख रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा गया था. इसके क्रियान्वयन के लिए पटवारियों को निष्पादन अधिकारी नियुक्त किया गया था. लेकिन पटवारियों ने इसका विरोध करते हुए पहले दिन से ही रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया था. इसके बाद 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से मुलाकात के बाद पटवारी योजना में रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हुए थे. इस दौरान उन्होंने वेतनमान संशोधन की मांग भी प्रमुखता से उठाई थी.
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मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं वेतनमान संशोधन का आश्वासन
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा के अनुसार "सरकार की ओर से पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को शून्य घोषित करने और वेतनमान संशोधन की लंबित मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि 27 अक्टूबर को होने वाले सम्मेलन में मुख्यमंत्री पटवारियों को वेतनमान संशोधन देने की घोषणा कर सकते हैं."