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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 28 साल पुरानी मांग पर मोहन यादव का 27 अक्टूबर को फैसला !

मध्य प्रदेश के इन सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते 28 सालों से वेतनमान संशोधन की लड़ाई लड़ रहे पटवारियों को दीपावली से पहले सरकार तोहफा दे सकती है. बता दें कि पटवारी साल 1998 से लंबित वेतनमान संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया था. अब 27 अक्टूबर को भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय पटवारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव शामिल होने की संभावना है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्मेलन में पटवारियों के वेतनमान अपग्रेड करने की घोषणा कर सकते हैं.

भोपाल में होगा राज्य स्तरीय सम्मेलन