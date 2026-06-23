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मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, साल में एक बार चुकाना होगा कर्ज, मोहन कैबिनेट का फैसला

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक ( Mohan Yadav X Image )