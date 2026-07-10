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केन बेतवा के हर विस्थापित को 12.50 लाख, मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला, मुआवजे के लिए 202 करोड़ एक्स्ट्रा

पन्ना जिले में चल रही बांध परियोजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, विस्थापितों को 5 लाख की जगह 12.50 लाख.

MOHAN YADAV GOVT ON KEN BETWA
केन बेतवा के हर विस्थापित को मिलेंगे 12.50 लाख (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
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पन्ना : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी मझगाय डैम और रुंझ डैम परियोजना के विस्थापितों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने विस्थापित के लिए अहम फैसला लेते हुए 202.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी है. इसका सीधा फायदा मुआवजा पाने वाले विस्थापितों को मिलेगा.

पन्ना विधायक ने बताया कितना होगा फायदा (Etv Bharat)

कितना होगा विस्थापितों को फायदा?

रुंझ डैम परियोजना व मझगाय डैम परियोजना के विस्थापितों को सीधे तौर पर 7.5 लाख रु का अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा. पहले जहां ये राशि ₹5 लाख रु थी, तो वहीं अब इसमें 7.5 लाख रु और जोड़ दिए गए हैं. इससे विस्थापितों को मुआवजा राशि 12 लाख 50 हजार दिए जाएंगे. लंबे समय से विस्थापित यही मांग कर रहे थे कि उन्हें मुआवजे का पैकेज 12.50 लाख रु दिया जिसे मोहन यादव सरकार ने स्वीकार करते हुए पन्ना जिले के लिए 202.50 करोड रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है.

MOHAN YADAV GOVT ON KEN BETWA
विस्थापित लंबे समय से जल सत्याग्रह के साथ कर रहे थे अतिरिक्त मुआवजे की मांग (Etv Bharat)

12.50 लाख हर विस्थापित के खाते में

कैबिनेट के इस फैसले के बार में बताते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री व पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, '' मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना एवं रुन्झ डैम परियोजना और मझगाय डैम परियोजना के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है. यह राहत भरी राशि है क्योंकि बहुत दिनों से ग्रामीण इसकी मांग कर रहे थे. अब उन्हें 5 लाख रु की जगह 12.50 लाख रु का पैकेज दिया जाएगा. भूमि अधिकरण की धारा 11 के तहत मुआवजा पन्ना जिले में 2022 में लागू हुआ था और छतरपुर जिले में 2024 में लागू हुआ था यह विसंगति केन बेतवा लिंक परियोजना में थी इसलिए इसमें सुधार कर अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है. यह बहुत ही हर्ष का विषय है. मैं पन्ना की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं.''

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इस फैसले के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कहा, '' हमारा आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है. यह केवल मुआवजे की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान की लड़ाई है. फिलहाल आंशिक सफलता मिली है.''

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