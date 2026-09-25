मोहन यादव की सुविधाओं में लगेंगे चार चांद, मध्य प्रदेश आ रहा हाईटेक हेलीकॉप्टर, फीचर्स सुन उड़ेंगे होश
मोहन यादव सरकार बॉम्बार्डियर चैलेंज 3500 के बाद खरीदने जा रही नया हेलीकॉप्टर, हाईटेक फैसेलिटि से होगा लैस, नए साल से पहले आएगा मध्य प्रदेश. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 2:34 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार के हवाई बेड़े में बॉम्बार्डियर चैलेंज 3500 के अलावा एक नया हेलीकॉप्टर भी शामिल होने जा रहा है. मौजूदा हेलीकॉप्टर 15 साल पुराना हो चुका है, इसको देखते हुए नए हेलीकॉप्टर राज्य सरकार खरीद रही है. नए हेलीकॉप्टर का उपयोग प्रदेश भर में सरकार कर सकेगी. हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने के लिए मध्य प्रदेश के दोनों पायलटों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है. दोनों पायलट बॉम्बार्डियर प्लेन और हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे.
करीब 225 करोड़ कीमत का हाईटेक हेलीकॉप्टर
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीदा जा रहा हेलीकॉप्टर एसीएच 160 की कीमत करीबन 225 करोड़ रुपए है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. यह हेलीकॉप्टर एयरबस कंपनी से खरीदा जा रहा है. नए साल के पहले यह नया हेलीकॉप्टर सरकार को मिल जाएगा. खरीदा जा रहा हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक है और इसमें 2 पायलट सहित 9 लोग बैठ सकेंगे.
इस विमान की खासियत यह है कि इसमें हवा में उड़ते वक्त अंदर बैठे यात्रियों को दूसरे हेलीकॉप्टर के मुकाबले कम आवाज आती है. इसके लिए इसके पंखों की डिजाइन को बदला गया है.
- दो इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर में फॉर्मूला 1 रेसिंग कारों की तरह सिर्फ 5 मिनिट में प्रेशर रिफ्यूलिंग की सुविधा होती है.
- यह विमान 296 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और बाद में 830 से 890 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है.
- एक बार फ्यूल डलवाने के बाद यह हेलीकॉप्टर लगातार 4 घंटे 30 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकता है.
- इस हेलीकॉप्टर में कम दूरी की ट्रिप के लिए आरामदेह बकेट सीटें लगाई गई है.
- हेलीकॉप्टर में पीछे 4 यात्रियों तक की सिटिंग की व्यवस्था का विकल्प है.
- इस हेलीकॉप्टर का उपयोग लंबी दूरी के सरकारी कार्यक्रमों के दौरों में किया जा सकता है.
हेलीकॉप्टर और जेट के लिए की जा रही तैयारी
उधर प्रदेश में नए जेट और हेलीकॉप्टर के लिए प्रदेश में मौजूद हवाई पट्टियों और हेलीपैड को बेहतर बनाया जा रहा है. इसके अलावा प्रदेश में नए हेलीपैड बनाए जाने की भी तैयारी की जा रही है. प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के साथ हेलीपैड भी बनाए जाएंगे. राज्य सरकार की कोशिश प्रदेश की सभी विधानसभाओं में हेलीपैड बनाए जाने की योजना है.
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इसके अलावा 20 से ज्यादा हवाई पट्टियों का भी विस्तार किया जा रहा है. नए जेट के लिए 2100 मीटर लंबे रनवे की आवश्यता पड़ेगी. इसको देखते हुए 18 हवाईपट्टियों का तत्काल विस्तार करने की जरूरत है, क्योंकि 18 हवाई पट्टियां नए जेट के हिसाब से छोटी हैं. हवाई पट्टियों के विस्तार पर करीबन 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी.