मध्य प्रदेश में नौकरियों का इंतजार खत्म, मोहन यादव सरकार ने निकाली बंपर भर्तियां

भोपाल: मध्य प्रदेश के युवाओं को इस साल सरकारी नौकरी के कई अवसर मिलने जा रहा हैं. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल सरकारी पदों पर बंपर भर्तियां करने जा रही है. इसके लिए एमपी पीएससी ने कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भी जल्द ही ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक बड़े स्तर पर भर्तियां करने जा रहा है. शिक्षा विभाग के ही 30 हजार पदों पर भर्ती होने जा रही है. उधर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों सहित 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर होगी भर्ती

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अलग-अलग सब्जेक्ट्स और कैटेगरी में कुल 949 वैकेंसी निकाली गई है. इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऑनलाइन आवेदक के लिए विंडो 27 फरवरी 2026 को ओपन होगी. आवेदक एमपी पीएससी की साइट पर जाकर मार्च 2026 तक आवेदन भर सकेंगे. इन भर्तियों को आर्ट, कॉमर्स, सोशल साइंस और साइंस जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट और वर्ग के हिसाब से किया जा रहा है.

इसमें कैमेस्ट्री पद के लिए 160 पोस्ट, फिजिक्स के लिए 145 पद, कॉमर्स के लिए 94 पद, इकोनॉमिक्स के लिए 84 पोस्ट, हिस्ट्री के लिए 77 पद, जियोग्राफी के लिए 74 पद, हिंदी के लिए 57 और अंग्रेजी के लिए 56 पदों पर भर्ती होगी. इसके अलावा लॉ, साइक्लॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्क्रत और योगा साइंस जैसे विषयों को मिलकर कुल 949 पदों पर भर्ती की जाएगी. उम्र 21 से 40 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे.

आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए भी खुली भर्ती

उधर मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इसके लिए पिछले तीन सालों से इंतजार किया जा रहा था. यह भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही है. आयोग ने इसको लेकर 130 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी. आवेदक एमपी पीएससी की आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 अप्रैल 2026 है. 130 पदों में से 50 पद सामान्य वर्ग, 12 पद एससी, 42 पद एसटी के लिए निर्धारित किए गए हैं. इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएएमएस डिग्री धारी युवक-युवती आवेदन कर सकेंगे.