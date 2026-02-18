ETV Bharat / state

लाड़ली बहनों और किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात, मोहन सरकार पेश कर रही बजट 2026

मोहन सरकार पेश कर रही बजट 2026-27 ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अपना तीसरा बजट बुधवार 18 फरवरी को पेश कर रही है. विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टेबलेट के जरिए अपना बजट भाषण पढ़ेंगे. ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाह मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 पर होगी. किसानों, आम लोगों और महिलाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. आम सुझावों को भी बजट में मिल सकती है जगह मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश करने से पहले आम जनता से भी सुझाव मांगा था. बड़ी संख्या में आम लोगों ने बजट को लेकर सुझाव दिया भी है. बताया जा रहा है कि इस पर विषय विशेषज्ञों से चर्चा हुई है. अब इनको बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है. बजट से पहले ईटीवी भारत से वित्त मंत्री ने चर्चा की ईटीवी भारत मध्य प्रदेश की ब्यूरो हेड शिफाली पांडे से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि "मोहन सरकार का बजट प्रदेश की और बेहतर व्यवस्था के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के विचार के साथ पेश होगा. ये बजट सर्वस्पर्शी होगा, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान की बात होगी. गरीब, किसान, महिलाएं और युवा इन पर पूरी तरह से हमारा फोकस है. इनके लिए जो सरकार ने वादे किए हैं, पहले भी हमने वो पूरे किए हैं. आगे भी इन वादों को पूरा करने का प्रयास होगा." विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट (ETV Bharat)