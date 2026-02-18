ETV Bharat / state

लाड़ली बहनों और किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात, मोहन सरकार पेश कर रही बजट 2026

मध्य प्रदेश विधानसभा में डॉ. मोहन यादव सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश कर रही है. सभी वर्ग के लोगों है उम्मीदें.

Mohan Yadav Govt Budget 2026 27
मोहन सरकार पेश कर रही बजट 2026-27 (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 7:49 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अपना तीसरा बजट बुधवार 18 फरवरी को पेश कर रही है. विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टेबलेट के जरिए अपना बजट भाषण पढ़ेंगे. ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाह मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 पर होगी. किसानों, आम लोगों और महिलाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं.

आम सुझावों को भी बजट में मिल सकती है जगह

मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश करने से पहले आम जनता से भी सुझाव मांगा था. बड़ी संख्या में आम लोगों ने बजट को लेकर सुझाव दिया भी है. बताया जा रहा है कि इस पर विषय विशेषज्ञों से चर्चा हुई है. अब इनको बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है.

बजट से पहले ईटीवी भारत से वित्त मंत्री ने चर्चा की

ईटीवी भारत मध्य प्रदेश की ब्यूरो हेड शिफाली पांडे से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि "मोहन सरकार का बजट प्रदेश की और बेहतर व्यवस्था के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के विचार के साथ पेश होगा. ये बजट सर्वस्पर्शी होगा, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान की बात होगी. गरीब, किसान, महिलाएं और युवा इन पर पूरी तरह से हमारा फोकस है. इनके लिए जो सरकार ने वादे किए हैं, पहले भी हमने वो पूरे किए हैं. आगे भी इन वादों को पूरा करने का प्रयास होगा."

finance minister Jagdish Devda
विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट (ETV Bharat)

'लाड़ली बहनों को हर महीने 3000 देने का वादा पूरा होगा'

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लाड़ली बहनों से किए गए 3000 रुपये के वादे को लेकर कहा कि "जो वादा किया गया है, वह 5 वर्ष के लिए है और समय आने पर हमारी सरकार लाड़ली बहनों से किया गया वो वादा भी पूरा करेगी."

किसानों के लिए बजट में कुछ खास होगा

प्रदेश के किसानों के लिए बजट में खास सौगात हो सकती है. इस पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों के बारे में सरकार पूरी चिंता कर रही है. सिंचाई की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है. किसान सम्मान निधि तो ही है, लेकिन बाकी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. बिजली का प्रबंध किया जा रहा है.

प्रति व्यक्ति आय में एक साल में करीब 10 प्रतिशत का उछाल

मोहन सरकार मंगलवार को प्रदेश सरकार की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड विधानसभा में पेश किया गया. सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में दावा किया है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में एक साल में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,69,050 रुपए हो गई है. पिछले साल यह 1,54,124 रुपए थी. साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में 1.32 लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य में आया है.

इसी तरह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रचलित दरों पर 16,69,750 करोड़ रुपए आंका गया है, जो पिछले वर्ष के 15,02,428 करोड़ रुपए से 11.14 प्रतिशत अधिक है. स्थिर दरों पर वास्तविक वृद्धि 8.04 प्रतिशत रही.

