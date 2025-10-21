ETV Bharat / state

लाड़ली बहनें नोट कर लें तारीख, इस महीने अक्टूबर में फिर आएगा खाते में पैसा

मध्य प्रदेश में भाई दूज पर लाड़ली बहनों को मिलेगा 250-250 रुपए, पहले ही मिल चुकी है 1250 रुपए की मासिक किस्त.

Madhya Pradesh Bhai Dooj Gift
भाई दूज पर लाड़ली बहनों को मिलेगा 250 रूपए (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 21, 2025

भोपाल: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को डबल तोहफा देने जा रही है मोहन सरकार. अक्टूबर महीने की 1250 की मासिक किश्त लाड़ली बहनों के खाते में पहुंच चुकी है. अब दीपावली के बाद भाई दूज पर कौन सी खास सौगात लाड़ली बहनों को देने की तैयारी कर चुकी है मोहन सरकार. और किस तरह से अक्टूबर की इस किश्त के साथ साथ लाड़ली बहनों को बड़ा फायदा देने की तैयारी हो रही है. प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख बहनों को भाई दूज पर कैसे होने वाला है बंपर लाभ, जानें सब कुछ.

नोट कर लें तारीख, खाते में फिर आएगा पैसा

मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खाते में अक्टूबर और नवम्बर का महीना बेहद खास रहने वाला है. भाई दूज पर प्रदेश भर की लाड़ली बहनों के खाते में दूज का शुभ शगुन आएगा. लेकिन अक्टूबर महीने की तरह ही नवम्बर महीना भी लाड़ली बहनों के लिए खास रहने वाला है. 23 अक्टूबर को भाई दूज के दिन इस योजना की हितग्राही महिलाओं के खाते में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि डाली जाएगी.

MP ladli behna Bhai Dooj Gift
भाई दूज पर लाड़ली बहनों को तोहफा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की थी कि इस बार भाई दूज पर लाड़ली बहनों के खाते में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भेजी जाएगी. लाड़ली बहनों के खाते में 1250 की राशि पहले ही अकाउंट में आ चुकी है. अब जबकि 250 रुपए और डाले जाएंगे तो कुल मिलाकर इस महीने लाड़ली बहना योजना में बहनों की राशि बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगी.

नवबंर महीने की किस्त में होगा ये फायदा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने ये एलान किया था कि अक्टूबर महीने से दीपावली के बाद लाड़ली बहनों की मासिक किस्त 1250 से बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी. इस बार की किस्त में 1250 रुपए तो लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों के अकाउंट में पहले ही भेजे जा चुके हैं. अब बाकी की 250 रुपए की किस्त भाई दूज पर भेज दी जाएगी. लेकिन नवम्बर महीने की किस्त से लाड़ली बहनों को बड़ा फायदा होने वाला है. अक्टूबर से बढ़ाई गई धनराशि नवबंर महीने में एक मुश्त मिलेगी. नवम्बर महीने से लाड़लियों के खाते में 1250 के बजाए 1500 रुपए की मासिक किस्त सरकार की ओर से दी जाएगी.

बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि "मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने जिस तरह से लाड़ली बहनों से वादा किया था उसी के हिसाब से धनराशि बढ़ाई गई है. लाड़ली बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, त्योहार मना सकें, इसलिए उनसे जुड़े हर बड़े त्योहार पर पहले भी उनकी मासिक किस्त में वृद्धि की गई है."

1500 रुपए की मासिक किस्त से बढ़ेगा इतना भार

प्रदेश भर की 1 करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में इस योजना की मासिक किस्त जाती है. अभी तक ये राशि 1250 रुपए है. लेकिन अक्टूबर महीने की 250 रुपए की भाई दूज की अतिरिक्त राशि और नवम्बर में 1500 रुपए की मासिक किस्त से हर महीने औसत 3810 करोड़ का ज्यादा खर्च करेगी सरकार. ये धनराशि मध्य प्रदेश सरकार के कुल बजट की पांच फीसदी धनराशि है. पूरे साल का औसत देखें तो 1500 रुपए की मासिक किस्त के साथ सरकार के 22,425 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

