मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को 1500 मिलना तय, मोहन यादव ने बताई 5000 वाली स्कीम

सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है. जहां लाड़ली बहनें अब हर महीने भाई दूज और रखी मना सकती हैं. उन्होंने बताया कि अब तक लाड़ली बहनों को सरकार 29 किस्तों में करीब 45 हजार करोड़ रुपए की राशि दे चुकी है."

भाईदूज के मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजन रखा गया था. जिसमें प्रदेश भर की लाड़ली बहनों को भी न्यौता दिया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि "मेरा सौभाग्य है कि मुझे 1 करोड़ 26 लाख बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है. उन्होंने एलान किया कि प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को अब हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलेगी. आज हम शगुन के 250 रुपए भेज रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में सरकार 5 हजार की राशि भी भेजेगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब लाड़ली बहना योजना में हर महीने 1500 रुपए महीने की मासिक किस्त दिए जाने पर मुहर लग गई है. भाईदूज के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में जुटीं प्रदेश भर की लाड़ली बहनों से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि अब वे हर महीने रक्षाबंधन और भाईदूज मना सकेंगी. उन्होंने ये भी बताया कि लाड़ली बहनों को किस तरह हर महीने 5 हजार रुपए की मासिक किस्त भी मिल सकती है. उन्होंने बताया कि 29 किस्तों में अब तक 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खाते में करीब 45 हजार करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है.

सीएम यादव ने बताया कि "लाड़ली बहना योजना में जो 1500 रुपए की राशि मिलेगी. उसके अलवा भी लाड़ली बहनें हर महीने 5000 रुपए अतिरिक्त सहायता के रुप में ले सकती हैं. सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर महने लाड़ली बहनों के खाते में 5 हजार रुपए की राशि अलग से दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर लाड़ली बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के काम में जुड़ती हैं, तो 5 हजार रुपए तक की सहायता राशि उन्हें आगामी 10 साल तक मिलेगी. अगर वे खुद का कारखाना खोलना चाहे, तो अलग से दो परसेंट की छूट मिलेगी."

महिलाओं ने मुख्यमंत्री को टीका लगाकर मनाया भाई दूज (ETV Bharat)

मंच पर इशारा 2029 में बहनों की ताकत और बढ़ेगी

मुख्यमंत्री जॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में बहनों की ताकत और बढेगी. उन्होने बिना नाम लिए ये भी कहा कि जिन बहनों को जहां तक बढ़ाया जा सकता है हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होने कहा कि हम प्रदेश में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बहनें इत्मीनान से दिन और रात काम कर सकें. मध्यप्रदेश में नियोक्ताओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे महिलाओँ की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ख्याल रखे. सीएम डॉ मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के 47 स्टार्टअप का नेतृत्व बहनें कर रही है.

एमपी लाड़ली बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए (ETV Bharat)

2 साल में ऐसे बढ़ती गई धनराशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लाड़ली बहना योजना को एक नए चरण में ले जा रहे हैं. जिस योजना ने करोड़ों बहनों के जीवन में उजाला भरा, अब वह और भी बड़ी होने जा रही है. प्रदेश की बहनों के खाते में 1250 नहीं, बल्कि अब हर महीने 1500 रुपए आएंगे. यह जो 250 रुपए बढ़ रहे हैं, यह बहनों को नई हिम्मत, नई उम्मीद देंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी. तब से अक्टूबर 2025 तक हमने करोड़ों रुपए की राशि बहनों के खातों में भेजी है.

मुझे यह जानकर बेहद खुशी होती है कि किसी बहन ने इस पैसे से सिलाई मशीन खरीदी, तो किसी ने फोटोकॉपी मशीन, किसी बहन ने अचार-पापड़ का बिजनेस शुरू किया, तो किसी बहन ने बकरी और गाय खरीदकर डेयरी शुरू की. अब उसकी कमाई से बच्चों को अच्छी शिक्षा, परिवार को अच्छा जीवन देने में सफल हो रही हैं. उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 51 लाख से ज्यादा लाड़ली लक्ष्मी बेटियां हैं. जो अब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पा रही हैं.