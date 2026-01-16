मध्य प्रदेश में AI ढूंढ रहा कुपोषित बच्चे, खेतों की हाईटेक निगरानी, 2 लाख में फिल्म तैयार
मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यों में AI की एंट्री, AI के जरिए प्रदेश में 5 लाख कुपोषित बच्चों को किया जा चुका है चिन्हित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 2:44 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए अब AI (Artificial intelligence) मददगार बन रहा है. राज्य सरकार के मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने AI आधारित प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें प्रदेश के 55 जिलों में आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों की AI के माध्यम से निगरानी की जा रही है. इसमें बच्चों का हर माह वजन, हाइट, उम्र और जेंडर के आधार पर क्वालिफिकेशन किया जाता है और बच्चों में कुपोषण के लक्षणों के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जाता है. विभाग एआई की मदद से अब तक ऐसे 5 लाख कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर चुका है.
AI से बच्चों के डटा का हो रहा एनालाइज
AI सिर्फ निजी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम में बड़ा मददगार बन रहा है. प्रदेश सरकार राज्य की योजनाओं को जमीनी स्तर तक उतारने में एआई की मदद ले रही है. मध्य प्रदेश आईटी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि, ''AI की मदद से अब हम पहले से ही यह पता लगा पा रहे हैं कि प्रदेश की किस आंगनबाड़ी के किन बच्चों को अगल कुछ समय में ध्यान नहीं दिया तो वह कुपोषण की श्रेणी में जा सकता है.
इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के आंगनबाड़ी के बच्चों के रिकॉर्ड को एआई की मदद से एनालाइज कर रहे हैं. इससे पहले से पता लग जाता है कि कौन से बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. जिन बच्चों के कुपोषित होने की संभावना रहती है उनकी जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को हर माह भेजी जाती है.''
AI बताएगा फसल में कौन-सी बीमारी लगेगी
भोपाल के होटल ताज में हुए रीजनल AI कांफ्रेंस में सरकारी और निजी क्षेत्र में हो रहे ऐसे कई नवाचार देखने को मिले रहे हैं. इसमें कृषि आधारित एआई स्टार्टअप शुरू करने वाले एग्रीदूत के को-फाउंडर मृदुल श्रीवास्तव ने बताया कि, ''हमने खेती को सैटेलाइट और AI से जोड़ा है. इससे पता लगाना आसान होता है कि खेत के क्षेत्र एरिया में पानी देने की जरूरत है, कहां पानी का भराव हो रहा है.
कहां पर फसल को रोग लगने की संभावना है और मिट्टी की गुणवत्ता कैसे है. इससे आने वाले समय में मौसम का अलर्ट भी मिलता है. यदि फसल में कोई रोग लग गया है तो उसमें कौन से देशी या रासायनिक दवा डालनी चाहिए यह भी रोगग्रस्त पत्ती को स्कैन करके पता लगाया जा सकता है.''
कम्प्यूटर पर सिर्फ लाखों में बनाई फिल्म
इंदौर के रियल टेक सेंस लैब एआई स्टार्टअप के आदर्श वघेल बताते हैं कि, ''यदि किसी डायरेक्टर के बाद अच्छी कहानी है, तो हम एआई की मदद से कम्प्यूटर पर ही पूरी फिल्म बना सकते हैं. इसके लिए जनरेटिव एआई, इमेज, वीडियो और प्राम्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक का उपयोग करके किसी कहानी को पर्दे पर उतारते हैं.
यदि कोई फिल्म बनाते हैं तो उसका एक मिनिट का शॉट ही एक से डेढ़ लाख तक होता है, जबकि एआई से वही दृश्य फिल्माने में उसमें 90 फीसदी तक कम लागत आएगी. यदि किसी फिल्म को बनाने में 1 करोड़ लगते हैं तो एआई से बनने वाली फिल्म म्यूजिक, एडिटिंग, वॉयस ओवर सहित 2 लाख तक बन जाती है. हमने अभी टंटया मामा सहित कई विषयों पर फिल्म बनाई है.''
AI बताएगा एम्स में रास्ता
AI जैसे बड़े संस्थानों में पहुंचने वाले लोगों के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचना किसी भूल-भुलैया से कम नहीं होता. लेकिन अब भोपाल बेस्ड एआई स्टार्टअप इस भूल भुलैया को खत्म करेगा. इसके लिए भोपाल बेस्ड एआई स्टार्टअप ने एम्स के लिए एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तैयार किया है. एम्स में कई फ्लोर और डिपार्टमेंट हैं, ऐसे में मरीजों को ढूंढने में परेशानी होती है कि एक्सरे रूम कहां है, किस विभाग में डॉक्टर कहां बैठते हैं. ऐसे बड़े संस्थानों में भुलभुलैया को खत्म करने के लिए गूगल मैप की तरह एआई रास्ता दिखाएगा.
भोपाल के स्टार्टअप ने इसके लिए इंटरनल नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है. इस नेविगेशन सिस्टम के क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद एआई रास्ता दिखाएगा. स्टार्टअप के रोहन यादव बताते हैं कि, ''बड़ी बिल्डिंग का मैप तैयार करके बीएल डिवाइस के जरिए नेविगेशन सिस्टम तैयार किया जाता है. जो यूजर की लोकेशन को सर्च कर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है.''