मध्य प्रदेश में धड़ाधड़ 32 IAS के ट्रांसफर, ग्वालियर निगम कमिश्नर बने अभिषेक चौधरी, देखें लिस्ट
मोहन यादव सरकार का बड़ा एक्शन, मध्य प्रदेश में 32 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, अभिषेक चौधरी बने ग्वालियर नगर निगम आयुक्त. ब्रिजेंद्र पटेरिया रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 4:33 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर नगर निगम आयुक्त सहित 32 आईएएस अधिकारियों की नई प्रतिस्थापन की है. ग्वालियर नगर निगम आयुक्त की कमान 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक चौधरी को सौंप दी गई है. जबकी ग्वालियर नगर निगम आयुक्त रहे संघ प्रिय को सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है. नई पदस्थापना वाले सभी आईएएस अधिकारी अभी प्रोविजनल पीरियड में हैं.
किस अधिकारी को कहां किया गया पदस्थ
संजना जैन-अपर कलेक्टर, जिला मैहर से उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.
जगदीश कुमार गोमे-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर.
अभिषेक चौधरी-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार से आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर.
संघ प्रिय-आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.
अक्षय कुमार तेम्रवाल-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया से अपर आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल.
ज्योति शर्मा-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास से उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन.
अंजलि जोसेफ जोनाथन-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा से उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.
नवीन कुमार धुर्वे-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास.
सृष्टि देशमुख गौड़ा-अपर कलेक्टर, जिला खण्डवा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा.
काजल जावला-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी से अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश, भोपाल.
नागार्जुन बी. गौड़ा- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा से आयुक्त, नगर पालिका निगम, सतना व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सतना (अतिरिक्त प्रभार).
अनिल कुमार दामोर-अपर कलेक्टर, जिला विदिशा से उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
अभिषेक सराफ-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट से अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल
विवेक के.व्ही-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर.
सौम्या आनंद-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी.
ऐश्वर्य वर्मा-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहापुरा, जिला डिण्डोरी से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा
आशीष-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सेंधवा, जिला बड़वानी से अपर आयुक्त, नगर पालिका निगम, इंदौर.
कार्तिकेय जायसवाल-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर.
विशाल धाकड़-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़.
सोनाली देव-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया, जिला मण्डला से उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन.
अर्पित गुप्ता-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी.
तनुश्री मीना-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद, जिला झाबुआ से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.
श्रद्धा शुक्ला-पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत से अपर कलेक्टर, जिला खण्डवा.
आशीष कुमार-सहायक कलेक्टर, जिला झाबुआ से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीना, जिला सागर.
अनिकेत शांडिल्य-सहायक कलेक्टर, जिला सतना से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट.
आकाश अग्रवाल-सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मझौली, जिला सीधी.
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पाटिल आशीष अशोक-सहायक कलेक्टर, जिला छतरपुर से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार.
सुशिर श्रीकृष्ण श्रीराम-सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवसर, जिला सिंगरौली.
कुलदीप पटेल-सहायक कलेक्टर, जिला रायसेन से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया, जिला मण्डला.
जामदार फरहान इरफान-सहायक कलेक्टर, जिला खरगोन से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहपुरा, जिला डिण्डोरी.
ठाकरे ऋषिकेश विजय-सहायक कलेक्टर, जिला दमोह से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बijaवर, जिला छतरपुर.
नवकिरण कौर-सहायक कलेक्टर, जिला धार से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा, जिला ग्वालियर.