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मध्य प्रदेश में UCC का काउंटडाउन शुरू, मोहन सरकार के मॉडर्न ड्राफ्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी

मध्य प्रदेश सरकार जुलाई 2026 में विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में करेगी पेश. प्रस्तावित कानून में लिव-इन में भरण-पोषण से लेकर संपत्ति में बेटियों के हक तक की कहानी. संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में लागू होगा यूसीसी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 5:45 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 5:52 PM IST

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भोपाल: भारत में एक देश, एक कानून की बात अब सिर्फ चर्चाओं और बहस तक सीमित नहीं रहने वाली है. मध्य प्रदेश सरकार ने इसको धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि जुलाई 2026 में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में पेश कर सकती है.

बता दें कि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा. इस कानून के दायरे में शादी, तलाक और संपत्ति के साथ-साथ अब लिव-इन रिलेशनशिप भी आएगा. आइए विस्तृत एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर क्या है मप्र का यह यूसीसी ड्राफ्ट, क्या बदल जाएगा और इसकी राह में चुनौतियां क्या-क्या हैं.

AIMIM के एमपी प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान (Etv Bharat)

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड

दरअसल समान नागरिक संहिता का सीधा सा अर्थ है, देश के भीतर रहने वाले हर नागरिक के लिए एक जैसा सिविल कानून होना. वर्तमान में भारत में अलग-अलग धर्मों के लोग अपने-अपने पर्सनल ला के हिसाब से शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति का बंटवारा करते हैं. लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद जाति, धर्म या लिंग के आधार पर मिलने वाले अलग-अलग विशेषाधिकार या नियम खत्म हो जाएंगे.

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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड (ETV Bharat)

उदाहरण के लिए वर्तमान में एक हिंदू अगर पारंपरिक रीतियों से शादी करता है तो उस पर अलग नियम लागू होते हैं, और यदि वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज करता है तो नियम बदल जाते हैं. इसी तरह मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अपने पारिवारिक कानून हैं. यूसीसी इन सभी अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक सुव्यवस्थित और एक समान सिविल संहिता लागू करने की वकालत करता है.

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मध्य प्रदेश में लागू होगा यूसीसी (ETV Bharat)

लिव-इन पार्टनर से भरण-पोषण और बच्चों को हक

विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश का यूसीसी ड्राफ्ट केवल पारंपरिक ढांचों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहद आधुनिक और व्यावहारिक रूप ले रहा है. इस ड्राफ्ट में कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं, जो अब तक के पर्सनल लॉ में नहीं थे.

  • लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण - नए नियमों के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को अब केवल निजी पसंद मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, इसका बकायदा रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य हो सकता है.
  • महिला को भरण-पोषण का अधिकार - यदि कोई महिला लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और पार्टनर से अलग होती है, तो वह कानूनी तौर पर अपने पार्टनर से गुजारा भत्ता या भरण-पोषण मांग सकती है.
  • बच्चों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी - लिव-इन संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए मोहन सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. ऐसे बच्चों को माता-पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का हकदार माना जाएगा.
  • लैंगिक समानता का अधिकार - संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं और बेटियों को बेटों के बिल्कुल बराबर अधिकार दिए जाएंगे. साथ ही भेदभावपूर्ण तलाक संबंधी प्रावधानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा.

एमपी में 6 सदस्यीय समिति, 9 बिंदुओं का अध्ययन

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मध्य प्रदेश में लागू होगा यूसीसी (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में यूसीसी को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही है. इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. यह समिति प्रदेश के अधिकांश जिलों का दौरा कर स्थानीय लोगों, बुद्धिजीवियों और अलग-अलग समुदायों से फीडबैक ले रही है. समान नागरिक संहिता को लेकर जनसमर्थन जुटाने के उद्देश्य से समिति ने आम जनता के सामने ऑनलाइन 12 सवाल रखे हैं, जिनके जवाब हां या ना में मांगे जा रहे हैं. वहीं समिति मुख्य रूप से इन 9 प्रशासनिक और कानूनी बिंदुओं पर गहराई से अध्ययन
कर रही है.

  1. विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक (गोद लेना) और लिव-इन जैसी व्यवस्थाओं का वर्तमान स्वरूप.
  2. मध्य प्रदेश की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल एक संतुलित कानून तैयार करना.
  3. लिव-इन मामलों को नियमों के दायरे में लाकर अधिकारों और दायित्वों को तय करना.
  4. उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अपनाए गए यूसीसी मॉडल्स का तुलनात्मक अध्ययन.
  5. महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करना. कानून लागू करने की दिशा में आने वाली संभावित प्रशासनिक और अदालती अड़चनों को पहले ही दूर करना.
  6. जनजातीय समुदाय को छूट- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि इस कानून के दायरे से आदिवासी (जनजातीय) समुदाय को अलग रखा जाएगा, ताकि उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं पर कोई आंच न आए.

1835 से लेकर 2026 तक यूसीसी का संघर्ष

  • सन 1835 में पहली बार यूसीसी का जिक्र - समान नागरिक संहिता का विचार कोई नया नहीं है, पहली बार ब्रिटिश सरकार में सन 1835 में एक रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून की जरूरत बताई गई थी, हालांकि तब उन्होंने हिंदू-मुसलमानों के पर्सनल ला में दखल नहीं दिया.
  • बीएन राव समिति (1941) और हिंदू कोड बिल - आजादी से पहले ही हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए बीएन राव समिति बनी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसी व्यवस्थाएं आईं, लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसी कानून अलग ही रहे.
  • संविधान का अनुच्छेद 44 - भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में साफ लिखा है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का अंतिम दायित्व है.
  • डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार - संविधान सभा में चर्चा के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि भारत में व्यावहारिक रूप से पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, क्योंकि हमारे पास पूरे देश के लिए एक समान आपराधिक कानून और संपत्ति हस्तांतरण कानून मौजूद हैं. सिविल कानून केवल विवाह और उत्तराधिकार के मोर्चे पर पीछे छूटे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के इन ऐतिहासिक फैसलों ने तैयार की यूसीसी की जमीन

  1. शाहबानो केस (1985) - सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, क्योंकि यह कानून के समक्ष समानता और राष्ट्रीय सद्भाव का सबसे बड़ा साधन है.
  2. सरला मुदगल केस (1995) - कोर्ट ने तय किया कि कोई भी हिंदू पति पहली शादी के रहते केवल दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर सकता, ऐसा करना गैर-कानूनी होगा. तब जस्टिस कुलदीप सिंह ने तंज कसा था कि सरकार ने अनुच्छेद 44 को कोल्ड स्टोरेज में डाल रखा है.
  3. शबनम हाशमी केस (2014) - इस मामले में कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत शबनम हाशमी को बच्चा गोद लेने की अनुमति देते हुए उम्मीद जताई थी, कि ऐसे कदम अनुच्छेद 44 की भावना को मजबूत करेंगे.
  4. ईसाई महिलाओं का हक (2015) - कोर्ट ने माना था कि ईसाई पर्सनल ला के तहत अविवाहित ईसाई मां को बच्चे का नैचुरल गार्जियन न मानना भेदभावपूर्ण है, जबकि हिंदू महिलाओं को यह हक है. इसलिए देश को एक संवैधानिक नागरिक संहिता की जरूरत है.

तुर्की, नेपाल और कनाडा जैसे देशों में पहले से लागू यूसीसी

सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त अधिकारी रवि चतुर्वेदी के अनुसार यूसीसी का विरोध करने वाले अक्सर इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हैं, लेकिन दुनिया के कई बड़े देशों, यहां तक कि मुस्लिम बहुल राष्ट्रों में भी समान नागरिक कानून सफलतापूर्वक लागू है.

  1. तुर्की, 99 प्रतिशत मुस्लिम आबादी - यहां सन 1926 से ही धर्म निरपेक्ष कानून लागू है. शादी, संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में शरिया को कोई दखल नहीं है. हाल में ही नियमों को और सरल बनाकर पति-पत्नि को शत प्रतिशत समान अधिकार दिए गए हैं.
  2. नेपाल, विविधता पूर्ण ढांचा - नेशनल सिविल कोड, 2017 के तहत पूरे देश के लिए एक ही फैमिली लॉ है. शादी की न्यूनतम वर्ष लड़का और लड़की के लिए 20 वर्ष है. वहीं शादी के बाद लड़की को नाम बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.
  3. क्यूबेक, कनाडा, ईसाई व अन्य समुदाय - कनाडा का क्यूबेक सबसे बड़ा राज्य है. यहां सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल कोड काम करता है. यहां बच्चों, सपंत्ति और उत्तराधिकार के नियम सभी के लिए एक जैसे हैं.

भारत में इसलिए फंस रहा यूसीसी को लेकर पेंच

वरिष्ठ अधिवक्ता मधुर पबरा बताते हैं कि भारत जैसे विशाल और सांस्कृतिक विविधता से भरे देश में यूसीसी लागू करना आसान काम नहीं है. इसकी राह में कई गंभीर पेच फंसे हुए हैं.

  • अनुच्छेद 25 बनाम अनुच्छेद 44 की जंग - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है. विरोध करने वालों का तर्क है कि यूसीसी लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा.
  • हिंदू धर्म के भीतर ही विविधता - भारत में केवल अलग-अलग धर्म ही नहीं, बल्कि खुद हिंदू बहुसंख्यक समाज के भीतर अलग-अलग राज्यों और जनजातियों में शादी-ब्याह और संपत्ति को लेकर बिल्कुल विपरीत रीति-रिवाज हैं. दक्षिण और उत्तर भारत के हिंदू रीति-रिवाजों में बड़ा अंतर है.
  • 21वें विधि आयोग की चेतावनी - अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि एकरूपता लाने के चक्कर में देश की सांस्कृतिक विविधता के साथ कोई समझौता न हो जाए, क्योंकि विविधता ही भारत की क्षेत्रीय अखंडता की ताकत है.

मध्य प्रदेश में नए दौर की शुरुआत

भोपाल सांसद आलोक शर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जिस तरह से इस कानून को विधानसभा में लाने की तैयारी कर रही है, उससे साफ है कि राज्य में सामाजिक सुधारों का एक नया दौर शुरू होने वाला है. लिव-इन रिलेशनशिप जैसे आधुनिक पहलुओं को कानून के दायरे में लाकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि यह कानून केवल किसी एक धर्म को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि 21वीं सदी की बदलती सामाजिक हकीकत में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है.

यूसीसी मुस्लिमों की शरीयत और आदिवासियों की परंपराओं में सीधा हस्तक्षेप

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने मोहन सरकार द्वारा प्रस्तावित यूसीसी का कड़ा विरोध करते हुए इसे अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों की शरीयत और आदिवासियों की परंपराओं में सीधा हस्तक्षेप बताया है. उनके अनुसार संविधान का आर्टिकल 25 सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जबकि यूसीसी देश की विविधता और धार्मिक पहचान को नुकसान पहुंचाएगा. उन्होंने सरकार को नसीहत दी है कि वे मंहगाई, बेरोजगारी और कर्ज जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दें. साथ ही उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगाह किया कि यूसीसी के बाद सामान्य कानून लाकर उनके आरक्षण को खत्म करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके खिलाफ वे सड़कों से लेकर न्यायालय तक लड़ेंगे.

Last Updated : June 19, 2026 at 5:52 PM IST

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