मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मिलेगी डबल खुशी, गहरा चढ़ेगा होली का रंग, मोहन सरकार का गिफ्ट
मोहन यादव का ऐलान, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को मिलेगी दो दिनों की छुट्टी, आराम से होली मनाएंगे कर्मचारी.
भोपाल: मध्य प्रदेश में होली का उत्साह अब दोगुना हो गया है. प्रदेश में होली को लेकर तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं. प्रदेश भर में सोमवार को होलिका दहन किया जाएगा, लेकिन चंद्रग्रहण की वजह से होली का त्योहार 3 मार्च के स्थान पर 4 मार्च को मनाया जाएगा. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने 3 मार्च के साथ-साथ 4 मार्च को भी सरकारी अवकाश घोषित कर दिया है. राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
2 दिन रहेगा सरकारी अवकाश
होली दहन के दूसरे दिन नहीं खेली जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 3 मार्च को खग्रास चंद्रग्रहण रहेगा और इस दौरान सूतक काल लागू रहने से होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा. इसलिए रंगोत्सव 4 मार्च यानी बुधवार को मनाया जाएगा. कर्मचारी संगठनों ने इस स्थिति को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर अवकाश में संशोधन की मांग की थी. राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों के त्योहार की खुशी को दोगुना कर दिया है. राज्य सरकार ने पूर्व में 3 मार्च को होली के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था.
अब राज्य सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक 3 और 4 मार्च को दोनों दिन अवकाश रहेगा. 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश पहले ही घोषित किया गया था. अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत 4 मार्च को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है. राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय चंद्रग्रहण की वजह से बनी स्थिति को देखते हुए लिया है, ताकि सभी त्योहार को आसानी से मना सकें. अब 2 मार्च यानी सोमवार को होलिका दहन होगा.
प्रशासन ने की तैयारियां
उधर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में होली का त्योहार शांतिपूर्वक कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां की है. राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों की बैठक कर भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा त्योहार कमेटी की बैठक कर होली का रूट तैयार करने और इसमें व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की है. पुलिस ने लोगों से होली का त्योहार सदभाव और सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की है.