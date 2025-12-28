खत्म हुआ मध्य प्रदेश के किसानों का इंतजार, मोहन यादव ने 810 करोड़ किसानों के खातों में डाले
रतलाम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन भावांतर किसानों का किया भुगतान, 3.77 लाख किसानों के खातों में डाले 810 करोड़ रुपए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 8:30 PM IST
रतलाम/भोपाल: जावरा में सीएम डॉ. मोहन यादव ने रविवार को एक बार फिर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए डाले हैं. जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना कार्यक्रम में सीएम ने किसानों को ये तोहफा दिया. प्रदेश में अब तक 6.44 लाख किसानों को 1292 करोड़ रुपये की भावांतर की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने जावरा के सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय की प्रतिमा का अनावरण किया और 145 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया है.
कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि "भावांतर योजना को लेकर कांग्रेस ने बहुत भ्रम और झूठ फैलाया है. भावांतर योजना का यह भुगतान कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है." सीएम ने कहा कि "कांग्रेस की वजह से प्रदेश पिछड़ा है. प्रदेश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन नदियों के पानी का उपयोग नहीं किया जा सका. भाजपा सरकार प्रदेश में 56 लाख एकड़ में सिंचाई कर रही है और आगे आने वाले समय में 100 लाख हेक्टेयर जमीन तक नदियों का पानी देंगे."
रतलाम को मिलेगा नर्मदा और चंबल का पानी
मुख्यमंत्री ने मंच से ही जानकारी देते हुए बताया कि "नर्मदा का पानी भी रतलाम लाया जा रहा है और गांधी सागर से चंबल का पानी भी रतलाम जिले के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा." मुख्यमंत्री ने कहा कि "आगे आने वाले समय में 32 लाख किसानों को सोलर पंप देकर बिजली के बिलों की छुट्टी करेंगे." प्रदेश में चल रहे जिला बनाने के विवाद पर सीएम ने कहा कि "परिसीमन आयोग बनाया गया है जिससे जिला बनाने के झगड़े खत्म होंगे."
हर युवा को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री यादव ने कहा, "रतलाम, मंदसौर, नीमच सहित आसपास का पूरा क्षेत्र अब मेट्रो पर्यटन सिटी का लाभ उठाएगा. कोई भी युवा यहां खाली नहीं बैठेगा. सभी को रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है. सीएम ने जावरा में आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनाने की भी घोषणा भी की, साथ ही कई छात्रावास निर्माण और स्कूलों की मरम्मत के लिए 2-2 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की है."
ये लोग कार्यक्रम में हुए उपस्थित
इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए. इसके बाद मुख्यमंत्री रतलाम में आयोजित एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए.
- रतलाम में भावांतर हेल्प डेस्क हुई 'हेल्पलेस', खाते में पैसों का इंतजार करते किसानों का महीना बीता
- साहब मैं जिंदा हूं कहने वाले किसान के आरोप निकले गलत, कलेक्टर की जांच में गजब खुलासा
सरकार को करनी चाहिए किसानों की मदद
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बारिश से प्रदेश के सोयाबीन उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ था. सरकार को इन किसानों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार अब 800 करोड़ रुपए भावांतर का भुगतान कर ढिंढोरा पीट रही है. मध्य प्रदेश में 97 फीसदी किसान कर्ज में हैं. सरकार को आंकलन करना चाहिए कि यदि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में किसान कर्ज में हैं तो फिर इतने सालों की सरकार के दौरान प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है." उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, लेकिन सरकार किसान विरोधी है. सरकार किसानों के वोट से बनी है, लेकिन सरकार किसानों को ही धोखा दे रही है.