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मध्य प्रदेश की इकॉनोमी बदलेंगी ये बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के साथ आएंगे जॉब्स

मध्य प्रदेश की इकॉनोमी बदलेंगी ये बड़ी कंपनियां ( ETV Bharat )

मुंबई/भोपाल: मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर मुंबई में हुए कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योग समूहों ने निवेश में दिलचस्पी दिखाने के साथ निवेश प्रस्ताव रखे हैं. मुंबई के होटल द सेंट रेजिस में हुए कार्यक्रम में पाइप से लेकर टेक्सटाइल और इनफास्ट्रक्चर से जुड़ी कई स्कीम पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वेलसपन समूह के मैनेजिंग एटीटर संदीप गर्ग के बीच 150 करोड़ के निवेश पर चर्चा हुई. मध्य प्रदेश में आइनॉक्स 1 हजार 260 करोड़, जबकि इप्का लैबोरेटरीज ने 1 हजार करोड़ का प्रस्ताव दिया है. वहीं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड पीथमपुर करीब तीन हजार करोड़ के निवेश से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है.

वेलस्पन ग्रुप की मध्य प्रदेश में 700 करोड़ के निवेश पर चर्चा