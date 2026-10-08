मध्य प्रदेश की इकॉनोमी बदलेंगी ये बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के साथ आएंगे जॉब्स
मुंबई में कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश को मिले कई निवेश,गुना में बनेगा भारत का पहला हाइक्वालिटी सेमी कंडक्टर गैस संयंत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:01 PM IST
मुंबई/भोपाल: मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर मुंबई में हुए कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योग समूहों ने निवेश में दिलचस्पी दिखाने के साथ निवेश प्रस्ताव रखे हैं. मुंबई के होटल द सेंट रेजिस में हुए कार्यक्रम में पाइप से लेकर टेक्सटाइल और इनफास्ट्रक्चर से जुड़ी कई स्कीम पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वेलसपन समूह के मैनेजिंग एटीटर संदीप गर्ग के बीच 150 करोड़ के निवेश पर चर्चा हुई. मध्य प्रदेश में आइनॉक्स 1 हजार 260 करोड़, जबकि इप्का लैबोरेटरीज ने 1 हजार करोड़ का प्रस्ताव दिया है. वहीं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड पीथमपुर करीब तीन हजार करोड़ के निवेश से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है.
वेलस्पन ग्रुप की मध्य प्रदेश में 700 करोड़ के निवेश पर चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुंबई के होटल द सेंट रेजिस में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद’ कार्यक्रम में वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप गर्ग से चर्चा की. बैठक में प्रदेश में पाइप निर्माण, टेक्निकल टेक्सटाइल और अधोसंरचना क्षेत्र में समूह की निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई. बैठक में वेलस्पन समूह ने मिल की भूमि पर टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क विकसित करने में निवेश की रुचि दिखाई.
समूह ने प्रस्तावित पार्क में एंकर यूनिट स्थापित करने की इच्छा भी व्यक्त की. इस संबंध में वेलस्पन समूह स्थल का निरीक्षण करने के लिए अपनी टीम भेजेगा. बैठक में सिंटेक्स के प्रगतिरत निवेश पर भी चर्चा की गई. समूह की रायसेन और देवास में उपस्थिति के संदर्भ में पाइप निर्माण व टेक्सटाइल क्षेत्र की गतिविधियों पर संवाद हुआ.
गुना में बनेगा भारत का पहला हाइक्वालिटी सेमी कंडक्टर गैस संयंत्र
आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के गुना में भारत का पहला अति-उच्च शुद्धता वाला सेमीकंडक्टर-ग्रेड सिलेन गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए 1,260 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इस परियोजना का उत्पादन अप्रैल 2029 से प्रस्तावित है. इससे सेमीकंडक्टर उद्योग में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. परियोजना में करीब तीन हजार 750 नए रोजगार आएंगे.
पीएम मित्र पार्क, धार में स्थापित होगी अत्याधुनिक इकाई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ चर्चा में संदीप जैन ने बताया कि "कंपनी पीएम मित्र पार्क, धार में टेक्सटाइल निर्माण के लिए 200 एकड़ और सहायक इकाइयों के लिए अतिरिक्त 100 एकड़ (कुल 300 एकड़) भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, जिसका चयन अंतिम चरण में है. कंपनी प्रारंभिक रूप से ₹2,500 करोड़ के पूंजीगत निवेश के साथ कार्य प्रारंभ कर समग्र रूप से ₹7,500 करोड़ का निवेश करेगी. इस परियोजना के तहत वर्ष 2028 से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है."
इप्का लैबोरेटरी लाएगी 1 हजार करोड़ का निवेश
इप्का लैबोरेटरीज ने देवास में करीब एक हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है. इस परियोजना से लगभग 1,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है. बैठक में प्रस्तावित परियोजना और इसे आगे बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई. कंपनी की विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में लगभग 80 करोड़ के निवेश की परियोजना भी प्रस्तावित है. इससे लगभग 500 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है.
- ग्वालियर TMZ ने भरी रफ्तार, बेंगलुरु में मोहन यादव को मिले 1200 करोड़ निवेश के नए प्रस्ताव
- मध्य प्रदेश में बरसेंगी नौकरियां, मोहन यादव को दुबई में मिला 450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव
अमेरिका, यूरोप के लिए पीथमपुर में तैयार होगी औषधि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुंबई के होटल द सेंट रेजिस में आयोजित “इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्य प्रदेश” में सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप सांघवी से चर्चा की. सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से पीथमपुर में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से ग्रीनफील्ड परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है. इस परियोजना के अंतर्गत भारत, अमेरिका, यूरोप और अन्य प्रमुख बाजारों के लिए औषधि फॉर्मुलेशन विनिर्माण सुविधाएं विकसित की जाएगी. परियोजना से लगभग 1,750 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिसमें करीब 1,250 प्रत्यक्ष और 500 अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है.